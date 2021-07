“Nunca había vivido tanto el presente como ahora”: Beret

¿Cómo le fue en los primeros meses de pandemia, hablando de crear en casa?

Creo que he vivido algo único, hablando de la composición, porque pocas veces he tenido el tiempo suficiente para estar conmigo mismo y sacar letras especiales y profundas, que realmente sienta que deben se conocidas por el mundo. Y es que, sinceramente, llevo bastante tiempo moviéndome mucho y no había tenido unos meses para detenerme, reflexionar y recordar. Y gracias a esta pandemia me di cuenta de que tengo tanto por contar y que ya es hora de que todo eso salga a la luz y que mis fanáticos conozcan otras historias.

Nunca he escrito tanto como lo he hecho en los últimos meses y creo que nunca había vivido tanto el presente como ahora. Y sin duda, he aprendido que los sueños a largo plazo carecen de sentido. Soy otro después de esta pandemia y considero que todos somos diferentes después de esto. A veces, necesitamos golpes duros para cambiar y ser mejores, y bueno, llegó esta época para ser el golpe.

Porfa no te vayas es su nuevo lanzamiento junto a Morat, un tema con una letra nostálgica pero que tiene un ritmo arriba…

Realmente queríamos hablar del duelo de esa manera, con sonidos positivos que estuvieran enmarcados por una letra melancólica. Creo que Morat siempre ha sido muy bueno para eso, es decir, para armar coros que los fanáticos cantan emocionados, pero que al mismo tiempo, transmiten un poco de melancolía y tristeza. Es como si alguien dijera: “Me siento mal, pero estoy aquí bailando, tratando de seguir adelante”.

Yo quería entrar en ese mundo de Morat y el reto era hacer una canción que la gente no se esperaba. En un principio considero que varios seguidores tenían en su mente un tema lento, con el piano como protagonista, y sin duda, se llevaron una sorpresa al escuchar el resultado final. Yo tenía un poco de miedo, por cómo la iban a recibir, y lo cierto es que les ha gustado, entonces yo me siento doblemente feliz por cumplir con el objetivo y sorprender.

“Vuelvo a los conciertos en esta segunda mitad del año, y si es posible, estaré tocando en Latinoamérica a comienzos del 2022”. Beret

El videoclip de este tema también evoca mucha nostalgia…

La grabación se hizo en una casa que se encuentra ubicada a una hora de Madrid, España. Está exactamente en una urbanización que para mí es preciosa y que tiene un jardín enorme. Además, es imposible no llenarse de nostalgia al verla, porque a todos nos podría traer un recuerdo: la casa de un vecino o de un familiar, o simplemente, la casa que vimos en una película de la infancia.

El videoclip salió muy natural, con nosotros cantando, y les digo de una vez, las risas que ven en las imágenes no son nada forzadas o actuadas, realmente estábamos felices y pasando un buen rato. Creo que no paramos de reír nunca. Además, en los ratos de descanso tuve la oportunidad de hablar mucho con ellos, y sin duda, son un grupo interesante con unos conocimientos envidiables. Si algún día tienen la oportunidad, siéntense y conversen con ellos.

¿Recuerda cómo se conoció con los muchachos de Morat?

La primera vez que nosotros nos vimos fue en una entrega de premios. No sé si llegaríamos a hablar mucho, tal vez cruzamos un par de palabras, pero eso se convirtió en el puente para conocernos más a través de las redes. Y hace dos años, en un estudio de Madrid, nos conocimos de verdad, es decir, haciendo música. Desde ese momento nos dimos cuenta de que teníamos química a la hora de componer, porque somos personas con edades similares y hasta tenemos un sentido del humor parecido. Sinceramente, tenemos mucho en común, y ahora que me pongo a pensar, en algún momento tenía que suceder y debíamos lanzar una colaboración. Lo de Morat y yo va más allá de la amistad. Creo que tiene que ver con la admiración y el respeto por nuestros proyectos.