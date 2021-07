‘La fan’ regresa a la pantalla con una historia cargada de amor y humor

Luego de varias peticiones de sus televidentes, Telemundo Internacional decidió traer de nuevo a la pantalla chica La fan, una comedia protagonizada por Angélica Vale y Juan Pablo Espinosa, y que además, fue dirigida otro colombiano: Miguel Varoni.

Esta exitosa novela fue escrita por la argentina Marcela Citterio, quien también es reconocida por otras producciones como Corazón valiente, Patito feo, Amor en custodia, Chica vampiro y Yo soy Franky.

“Esta es una historia que me gustó mucho, y en realidad, fue una idea original de Angélica Vale. Cuando me llamaron y me la propusieron, me pareció encantadora y atractiva, y es que, si te pones a pensar, no hay muchas producciones que nos muestren a esas fanáticas que serían hasta capaces de dar sus vidas por estar cerca de su ídolo”, le contó Marcela a Publimetro.

Y es que, en la novela, Angélica Vale encarna a Valentina Pérez, una mujer extrovertida y soñadora que vive obsesionada por un famoso actor de telenovelas interpretado por Juan Pablo Espinosa.

“Muchos televidentes que han visto La fan aseguran que la producción es graciosa porque es exagerada. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Tratamos de hacer esta producción lo más sincera posible, sin caer en estereotipos, y las situaciones que suceden en la novela, realmente pasan en muchos sets de televisión”, confesó Marcela.

Y aunque en un comienzo Lucas es solo un amor platónico, lo cierto es que más adelante, gracias a un giro inesperado del destino, “Vale” se ve involucrada en la vida de su gran ídolo. Al principio este hombre no le prestará mucha atención, pero tras una serie de situaciones se dará cuenta de que no puede vivir sin ella.

“‘La fan’ es para reírnos de situaciones que de verdad pasan en la vida real, aunque muchos no lo crean”. Marcela Citterio

Para la escritora: “En la novela no solamente decidimos reflejar a las verdaderas fanáticas, sino también, a los verdaderos actores. Creo que a veces se nos olvida que son humanos de carne y hueso, que tienen sufrimientos y momentos de inmensa felicidad. A través de escenas muy divertidas, mostramos quiénes son esos seres sensibles en la vida real, que en ocasiones quisieran apartarse de las cámaras porque están constantemente expuestos y eso agota”.

De acuerdo con Marcela, aunque escribir la novela no fue una tarea sencilla, sí se hizo más simple al tener claro quiénes eran los personajes y qué personalidades debían tener.

“En otras producciones debes imaginarte todos los aspectos de un personaje, pero acá fue diferente, teniendo en cuenta que he convivido con actores y fanáticos. Así que, de cierto modo, mis vivencias con ellos me ayudaron a crear a los dos protagonistas. Y sinceramente, escribir La fan me relajó y nunca lo vi como un trabajo. Yo moría de risa sola escribiendo las escenas, y desde el principio pensé que a los televidentes les iba a suceder lo mismo”.

Marcela Citterio y su lado fan…

Como todo ser humano, Marcela también tiene una faceta de seguidora, aunque en sus propias palabras, es más bien una fanática bastante reservada.

“Yo soy de las fanáticas vergonzosas, que todo lo hace en privado. En realidad, como comencé tan chica a trabajar en este mundo de la televisión, cuando ya conoces a los actores los ves con otros ojos porque ya sabes de su lado humano. Pero eso sí, puedo decir que soy fanática absoluta de Luis Miguel, pero siempre en privado. Más joven, escuchaba sus discos sola y no hablaba con nadie del tema. Yo era esa fanática que soñaba con él y listo. Nunca corrí a un hotel, ni lloré en un concierto”.

En cuanto a actores, Marcela se declara completamente enamorada de Brad Pitt. “Mi marido lo sabe, así que puedo hacerlo público. Me gustaría trabajar algún día con él, y por qué no, conocer su lado más humano”.