“El amor es como una planta que se debe regar todos los días”: Mike Bahía

A palabras suyas, La rutina llegó en el momento correcto, cuando estaba buscando las palabras indicadas para expresar sus sentimientos respecto al amor…

Tal cual. Esta canción llegó para hacerme el favor de refrescarme el léxico del amor. Y además de esto, me siento muy emocionado por su lanzamiento porque mucha gente se ha conectado con el tema y eso me genera mucha felicidad. En el mundo hay varias personas que dan por sentada una relación, simplemente por el hecho de que llevan muchos años en ella, porque tienen fotos bonitas o una historia romántica para contar. Pero, la realidad es que el amor es un trabajo constante, de todos los días, de confianza, de respeto, de admiración, pero sobre todo, de ser amigos. De eso habla La rutina.

Yo siempre he dicho que volver a empezar con alguien es fácil porque se trata de una experiencia nueva que siempre llena el cuerpo de emociones agradables, pero esa relación de amistad y amor que solo se consigue con los años, es un trabajo lleno de constancia y esfuerzo.

¿Cuáles son los orígenes de este tema?

Esta canción se la escuché a un compositor con el que trabajo mucho. Él me presentó la intro con guitarra y yo quedé fascinado, sobre todo porque sentía que tenía una melodía medio salsera, y yo soy muy fanático de la salsa. El tema era casi perfecto, excepto por el coro, porque no existía. Yo estaba un poco obsesionado con buscar el coro indicado, hasta que lo encontré… y lo encontré al darme cuenta que llevaba mucho tiempo separado de Greeicy. Y es que, si bien nosotros tenemos una relación muy bonita, toda esta primera parte del año ha sido de mucha distancia, ella por su lado y yo por el mío debido a nuestras carreras. Así que en medio de toda esta reflexión salió esa parte de la canción sobre enamorar como antes, cuando éramos amigos.

En cuanto a datos más técnicos, la canción se grabó en Medellín y la produje con Andrés Torres y Mauricio Rengifo en Los Ángeles.

“Debemos trabajar primero en nosotros mismos para tener una relación de pareja bonita”. Mike Bahía

La canción cayó como anillo al dedo para esta época en la que muchas parejas tuvieron que enfrentarse al reto de estar juntas 24/7 por la cuarentena…

La pandemia ha llevado a varias personas a separarse y a otras, a estar muy unidas, ya en extremo. Pero estando juntas o separadas, lo cierto es que muchas parejas han comprendido gracias a este momento que el amor no es fácil. Por ejemplo, me han escrito personas que me han contado que tienen una relación de muchos años, pero que nunca fueron conscientes de que estaban entrando a la molesta monotonía, y esta canción y este momento de la vida los hicieron reflexionar sobre ser pareja. En varias ocasiones damos por sentada la relación, y para mí, ese es el comienzo de la monotonía. Yo creo que esa rutina nos da señales de alarma y debemos aprender a leerlas para no perder nuestra relación. Aunque en realidad, lo mejor que podemos hacer es ser creativos e intentar no llegar nunca a la monotonía.

El videoclip de este tema es muy natural y tiene como protagonistas varias imágenes de su relación con Greeicy…

Decidí que esas imágenes hicieran parte del video porque son esenciales en mi cotidianidad. Las tengo bien guardadas y cuando paso por momentos de incertidumbre, de estrés o de dolor, las veo y me recargan. Esos recuerdos me llevan a pensar que todo el esfuerzo ha valido la pena y que debo seguir adelante para que ella se sienta orgullosa de mí y de lo que hemos construido juntos.

¿Cómo se rompe con la rutina?

La rutina se vence trabajando en pareja, pero sobre todo, trabajando en sí mismo. Cuando salimos de la casa, ella a dedicarse a lo suyo y yo a lo mío, estamos creando proyectos con los que esperamos, la otra persona se sienta orgullosa, y el sentir orgullo nunca se debe perder. Para mí, que tu pareja te admire y que cada día se sorprenda por lo que haces, permite que el amor nunca caiga en la monotonía, sea sano y longevo. Tus proyectos y tus sueños siempre serán únicos y diferentes, y cuando puedes celebrarlos al lado de tu pareja, sucede la magia y la rutina se rompe.