“Si volviera a nacer no cambiaría nada”: Esteman

¿Si volviera a nacer sería la misma persona o cambiaría algo de este camino que ha recorrido?

Es algo que de hecho, digo en la letra de la canción homónima de este disco, un poco a modo de agradecimiento a mi familia y al lugar de donde vengo. En ella digo: “Si volviera a nacer no cambiaría nada del ayer”. Por eso surge un poco esa canción, ya que es una celebración a mis raíces, al contexto donde nací, a mi mamá, a su mirada, a su forma de ver el mundo. Tal vez, cambiaría cosas muy personales como mi terquedad, pero de resto, siento que celebro lo que soy y los momentos duros que me ha tocado vivir, algunos de ellos relacionados a asumir y afrontar mi orientación sexual. Pero finalmente, todas esas heridas cicatrizaron y se convirtieron en herramientas para contar esas historias que varios ya han conocido en mis canciones.

Esta nueva producción, a mi modo de ver, se divide en dos aspectos principales: los orígenes musicales de Esteman y las raíces personales de Esteban. Respecto al espectro musical, ¿cuáles son esos artistas que han inspirado su carrera y que, de cierto modo, se ven reflejados en el sonido de este álbum?

Muchos de los artistas que han influenciado estas canciones ni siquiera los viví, es decir, son pura música heredada de mis padres o que fui descubriendo con el tiempo. Hay muchos de esa ola disco y soul como los Bee Gees, Earth, Wind and Fire y Stevie Wonder, y hay otros más relacionados a la balada como The Carpenters.

En el disco también hay temas muy relacionados al bolero que me recuerdan a mis abuelos y a sus gustos como Los Panchos, Julio Jaramillo y Toña La Negra.Y más allá del sonido, se sienten allí porque esta clase de artistas nos hablaban desde el sentimiento y desde la sinceridad. Y finalmente, por otro lado está la música francesa con Édith Piaf y Françoise Hardy.

Hablando de Esteman, el fanático, ¿Cuál fue ese primer artista que le movió la fibra?

Tengo dos en esa lista: Gloria Estefan y Michael Jackson. Por ejemplo, recuerdo que de niño enloquecía con Gloria y Miami Sound Machine. Y en cuanto a Michael, me acuerdo que mi papá coleccionaba varios videos de él, y cuando yo llegaba del colegio los ponía rodar y no paraba de verlos.

“Desde ‘Amor libre‘ hay un antes y un después en mi carrera, en cuanto a abrirme y conectarme con el público. A partir de ese momento la gente comenzó a conocer más a Esteban”. Esteman

Hablando de las letras de este disco, podemos ver ese sello tan suyo, relacionado a hablar de sus historias de vida, de sus sentimientos…

Algunas canciones hablan sobre mí, otras no puntualmente acerca de mi presente, pero sí sobre sentimientos que he llegado a vivir muchas veces y que me gusta tocar constantemente en mi música. Yo disfruto mucho hablando de la memoria, de la nostalgia, de sentimientos muy crudos que vive el ser humano, y más en un año como el que hemos vivido debido a la pandemia, y enfrentarlos a sonidos un poco más movidos o de otras épocas, y que lleven a exaltar esas emociones.

Por ejemplo, eso sucede en Juan y Paul, que habla del amor de dos niños, ese cariño del que uno nunca es consciente, pero que luego, cuando lo empiezas a comprender, entiendes que allí tu vida comenzó a formarse, a tener un sentido. Hay muchas canciones que le escribí a Jorge, a mi novio, como Para siempre y Mar. Y en la lista está la canción que le da título al álbum, que se la escribí a mi mamá y al quién soy y de dónde vengo.

Mamá: esa palabra ha sonado mucho en esta entrevista, así que se hace justo y necesaria hablar de ella y de su significado…

Mi mamá es la persona que siempre ha creído en mí. Y de alguna manera, siento que su manera de ver el mundo a través del arte, es en gran parte lo que yo soy como artista. Si bien yo soy parecido a mi papá en muchas cosas, porque mi mamá no canta nada, pero mi papá sí, yo tengo de ella esa inquietud por lo visual, por lo estético, por cuestionarse y ser rebelde.

¿Qué clase de fanático era Esteman en la juventud?

En mi época niño-adolescente compraba CD’s, y de esos que yo oía todo el día y que eran muy especiales estaban: los de Shakira y Asunto chino de The Sacados. Más grande me volví fanático de Aterciopelados. Tanto así, que puse una cita en mi página del anuario de una canción de ellos. Fue exactamente de Luz azul y decía: “Lo disonante me resbala”.

Luego llegó la época de MTV que fue clave para mí y que me ayudó a descubrir artistas como Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Miranda, Babasónicos y Café Tacvba. Yo tengo muy presente ese recuerdo de estar viendo los 10 + pedidos.