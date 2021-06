“‘Luca’ es una película que te enamora fácilmente”: Jim Gaffigan

¿Cómo le fue prestándole su voz a Lorenzo en Luca?

Hacer una película animada es una experiencia completamente diferente y cualquier actor que ha tenido la oportunidad de hacerlo me puede dar la razón. Además, la experiencia fue doblemente sorprendente, teniendo en cuenta que estamos pasando por una pandemia y nada es igual a como lo era antes.

Entonces, grabar mis partes de la cinta se convirtió en todo un reto y algunas sesiones de grabación las tuve que hacer desde mi propia casa. ¡Eso es algo que jamás me había pasado! Y el cambio no solamente se ve en la realización, también en la promoción. ¡Míranos! Estamos hablando de la película a través de Zoom, cuando antes lo podíamos hace cara a cara.

Pero bueno, creo que todos los retos hicieron más especial esta aventura de prestarle mi voz a Lorenzo. Además, tengo que sumar que se siente diferente cuando haces parte de un proyecto de Disney y Pixar, y no es que esté haciendo publicidad, solo es que tenemos que ser sinceros: hacer parte de una cinta animada de ellos es como alcanzar la cima.

¿Quién es Lorenzo? ¿Cómo describiría su personalidad?

Lorenzo es el padre de Luca, el protagonista de esta historia. Y creo que la mejor manera de describirlo es diciendo que es un padre amoroso, pero al mismo tiempo, muy distraído. Sin embargo, a medida que se va moviendo la película, él va cambiando y comprendiendo que ser papá es la suma de varios detalles, pero que sobre todo, tiene que ver con permitir que los hijos tengan sus propias alas y sean quienes quieren ser. Sin duda, ese es uno de los mensajes más bonitos y sinceros que le puede dejar Luca a los padres.

“De Lorenzo aprendí que los hijos no son una propiedad y que ellos pueden volar cuando quieran”. Jim Gaffigan

¿Qué aprendió, como padre, dándole vida a Lorenzo?

Yo estoy convencido de que los seres humanos estamos aprendiendo constantemente y que varios aspectos los debemos entender una y otra vez. Por ejemplo, desde siempre nos dicen que no debemos tomar alcohol en exceso, pero lo hacemos una y otra vez, hasta que la edad nos pesa y empezamos a entender que el alcohol no es tan bueno como ya nos habían dicho muchos años antes.

Pero bueno, volviendo al tema, el oficio de ser papá te lleva a eso, a entender que no debes cometer los mismos errores con tus hijos. En ese sentido, de Lorenzo aprendí que no debes presionar a tus hijos para que vivan una vida que no quieren. Con eso me refiero a todo: desde actividades simples como que, si no quiere jugar fútbol, no lo debes obligar, hasta momentos que marcarán para siempre su vida, como dejar que escoja la carrera de sus sueños y no la que “ha estudiado toda la familia”.

De Lorenzo también aprendí que los hijos no son una propiedad y que ellos pueden volar cuando quieran. Al final, cuando compartimos sus objetivos ellos terminan estando más cerca, así estén a kilómetros de distancia.

Como usted bien lo ha dicho, la película nos habla un poco de encontrar nuestro propio camino. ¿Cuándo supo que el camino que debía seguir tenía que ver con la comedia y la actuación?

Lo hice muy temprano, cuando apenas era un adolescente. Desde muy joven, cuando alguien me preguntaba qué quería hacer en la adultez, yo tenía claro que mi camino iba por las artes. Y claro, siempre hubo personas que me dijeron que no conseguiría nada y que más bien estudiara algo relacionado con negocios, pero yo me mantuve firme y acá estoy.

Además de lo que ya hemos hablado, la película tiene otro mensaje implícito y tiene que ver con las grandes amistades que nos cambian. En ese sentido, ¿qué significa la palabra amistad para usted?

La amistad es amar a alguien comprendiendo que se parece mucho a ti, pero al mismo tiempo, que tiene puntos de vista completamente diferentes a los tuyos. La amistad es sentir la misma afinidad así pasen varios meses o años de no verse. Es como cuando te has dejado de hablar con alguien o te reencuentras y sientes que son los mismos de tiempo atrás. Eso también lo entenderán conociendo la amistad de Luca y Alberto.

¿Cuál es esa amistad que le cambió la vida?

Yo tengo una hija que tiene 16 años, y aunque muchos no lo crean, yo la considero a ella una gran amiga. Y ella me cambió por completo, y no solamente tiene que ver con la aventura de ser papá, sino también, con que me enseñó que los padres sí podemos ser amigos de los hijos.