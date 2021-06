“La vida que yo he llevado siempre ha estado llenita de música colombiana”: María Mulata

Su relación con Los del Maipo es de años…

Yo tengo una amistad de más de siete años con Alfonso Ureta quien es uno de los líderes de Los del Maipo, que, para quienes no lo sepan, es una agrupación chilena que hace folclor latino. Ellos vinieron a una gira por Colombia, querían saber más de la música del Caribe y en ese momento nos conocimos por intermedio de una amiga.

Empezamos a trabajar juntos, por ejemplo, haciendo conciertos en colaboración. Recuerdo una vez que estuve en Chile y tocamos en el Club Chocolate. Y bueno, en la última gira que yo tuve en el sur pasé un 18 de septiembre en Chile, una fecha muy importante para ellos pues es como el 20 de julio de acá. En esa celebración Alfonso me mostró el tema, la cantamos juntos, le gustó a su familia y nació la idea de hacerla juntos. Al otro día nos metimos al estudio de grabación antes de que me fuera para el aeropuerto, y durante la pandemia se terminó de ajustar hasta quedar el resultado que pueden escuchar actualmente.

La vida que yo he llevado está hecha con un sentir muy caribeño y tropical…

Esta canción si bien es escrita por un chileno, tiene todo el sabor y el ritmo del Caribe, es como un paseo vallenato hecho con instrumentos autóctonos y la incorporación de otros elementos de las músicas universales. Como dato secreto, quiero contarles que el tema tiene una influencia muy fuerte de Diomedes Díaz, ya que Alfonso es amante de la música de él.

La letra de este tema tiene una reflexión muy bonita respecto a la compresión de pareja…

La canción habla de ese trasegar de los músicos y la aceptación que buscamos en la pareja, justamente por ese ir y venir. Hay una parte que dice: “Por mientras seré tu alma, pero no me pidas que deje de caminar”. Yo lo asimilo mucho con un momento que vivió Alfonso respecto a un amor incomprendido, y aunque él dice que no, que no la escribió para nadie en específico, yo tengo mis dudas porque en la época en la que me mostró la canción él estaba un poco entusado y hablaba de eso, de lo difícil que era para nosotros los músicos que nuestras parejas entendieran nuestra profesión.

Entonces, al final, La vida que yo he llevado hace una reflexión respecto a nuestra existencia y a aceptarnos tal y como somos. Y es que toda situación, sea buena o sea mala, siempre es un camino de aprendizaje en la vida.

En ese sentido, ¿cuál es la vida que ha llevado María Mulata?

La vida que yo he llevado siempre ha sido de mucha perseverancia. Mi nombre de pila es Diana Constanza y ese Constanza me lo puso mi papá porque quería que yo fuera constante. Y creo que le resultó. Desde muy pequeña supe lo que quería hacer, sabía qué iba a estudiar y cómo quería que me vieran en un futuro.

La vida que yo he llevado siempre ha estado alrededor de la música. Lo tuve claro desde que tenía cuatro años y mis papás me pusieron a cantar con mi hermano temas andinos. Desde un principio me comprometí con la música colombiana, investigando, tratando de aportar. Yo decía, sin demeritar el trabajo de nadie, que para hacer pop o música lírica estaba la gente estudiando en Europa desde chiquitos, o que para hacer jazz, las personas podían aprender la técnica en Estados Unidos. Pensé que a mí me correspondía ahondar sobre mis raíces colombianas y eso hice.

Colcha de retazos, su disco para los más pequeños

María Mulata es una artista consciente de la sociedad en la que vive y de las futuras generaciones que recorrerán este país. Por eso, decidió crear Colcha de retazos, una producción para que los niños aprendan a reconocer a Colombia a través de la música.

Azul es el primer sencillo de este disco, una canción dedicada a la isla de San Andrés. Con guitarras y ukeleles, Azul habla del mar y de todos los detalles que representan a este hermoso lugar.