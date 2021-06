Ella Fitzgerald y Britney Spears: las protagonistas de los nuevos documentales de Directv

La vida, los dramas y la música de Ella Fitzgerald

Mañana, 18 de junio a las 9:00 p.m., OnDirectv presentará Ella: Just One of Those Things, un documental que narra la vida de Ella Fitzgerald y explora cómo su música se transformó en la banda sonora de un siglo tumultuoso.

Ella era una adolescente que vivía en la calle y la suerte le cambió cuando ganó un concurso de talentos en 1934 en el Teatro Apollo de Harlem. A los pocos meses ya se había convertido en una estrella. Esta producción recorre su extraordinaria carrera de más de cinco décadas y explora las tragedias de su vida personal y los problemas de su época.

Ella: Just One of Those Things también podrá verse en Directv Go.

15 años tenía Ella Fitzgerald cuando ganó el concurso de talentos que le cambió la vida.

La verdad detrás de la tutela de Britney Spears

Hoy se estrena por OnDirectv y Directv Go, The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship, un documental basado en la compleja vida de Britney Spears. La cita es a las 9:00 p.m.

En este documental, el premiado periodista Mobeen Azhar viaja a Kentwood, la ciudad natal de la artista, para desentrañar las complejidades que rodean su controvertida tutela legal. Mobeen pronto se encontrará en medio de la batalla entre el equipo de tutela de Spears y los apasionados fanáticos detrás del movimiento #FreeBritney.

El especial incluye entrevistas nunca antes vistas con el maquillador de Britney, Billy Brasfield, su excoreógrafo, Brian Friedman, el famoso bloguero Perez Hilton y la abogada Lisa MacCarley, entre otros.