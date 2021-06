‘Blindspotting’: cuestionando el sistema carcelario desde el humor

A modo de tragicomedia, Blindspotting cuenta la historia de Miles (Rafael Casal) y su esposa Ashley (Jasmine Cephas Jones). La historia continúa los hechos de la película homónima estrenada en 2018, donde un golpe de mala suerte hace que Miles y su mejor amigo Collin terminen en la cárcel luego de presenciar un tiroteo. Casal escribió el guion de esta historia junto a su amigo Daveed Diggs, quien también actúa interpretando a Collin. Esto fue lo que nos contó el actor y guionista.

¿Cómo diría que ha cambiado Miles? Aunque está atravesando por mucho caos, parece que ha madurado, ¿también lo ha sentido así?

Creo que ahora vemos a Miles desde la perspectiva de Ashley. También creo que eso puede variar por completo nuestra percepción sobre él. La manera en que nuestras parejas nos ven es muy diferente de lo que vimos por ejemplo en la película. Es como cuando un amigo te describe, pero a la vez está hablando del peor día de su vida, ¿sabes? Miles es una persona que siempre resulta en situaciones peligrosas. Ahora estamos viéndolo de forma diferente y creo que ese es todo el punto de la película y del show.

¿Diría que la serie tiene más relevancia por hablar de justicia social y abuso policial?

Sí, aunque para empezar, pienso que el show debe ser entretenido (risas). Debe ser divertido. Si queremos hablar de estos temas directamente, hay activistas increíbles y autores académicos al frente de esa conversación que podrían dar más información y mover más influencias en ese sentido. Creo que el propósito del arte en la conversación es el de humanizar el problema sistemático al darle un nombre y una cara de verdad. Creando empatía. De eso se trata el arte. Creo que esta serie trata el tema entre líneas y habla de los efectos del sistema carcelario en las personas. En los Estados Unidos, por ejemplo, 2.8 millones de personas significan que hay millones y millones de personas más que se ven apartadas de sus familiares. Realmente, muchos de esos prisioneros ni siquiera deberían estar allí. Por ejemplo, en California aún hay decenas de miles de personas encarceladas por marihuana, cuando ya es legal en el estado. Entonces, luego de que conozcas a los personajes, te ríes, lloras con ellos, queda la pregunta de por qué tenemos cárceles como las que tenemos. ¿Cuál es nuestra idea de justicia punitiva? ¿Y por qué fue así como construimos nuestras sociedades? Definitivamente, no funciona (risas). No está ayudando y solo empeora las cosas.

Usted mencionaba el humor, ¿cómo cree que este ayudó a tratar temas difíciles sobre la familia y la vida en las cárceles?

Sí, de hecho nos lo preguntan mucho. Creo que es interesante que en la vida diaria no cuestionamos el humor. Cuando hacemos chistes sobre asuntos serios, parece sentirse distinto cuando estos vienen de la televisión. Le agrega algo único a las producciones. Pero no podemos llevarnos el crédito de ello. Así es la gente en la vida real. Los humanos pestañeamos y también hacemos chistes. Yo, por ejemplo, crecí en una familia donde los chistes son comunes, igual que el sarcasmo. Nos reímos de todo, vamos a un funeral y seguro alguien hace un chiste. El humor es nuestro antídoto, y creo que en el show pasa lo mismo.

Algunos fans de esta historia dicen desde ya que la serie le hará justicia a la película, pues quizás hará que muchos quieran verla para entender más cosas de la serie, ¿cree que eso será lo que ocurra, o que incluso ya está ocurriendo?

No sé si ya esté pasando. Probablemente no aún, pero creo que si a la serie le va bien la gente sabrá que había una película y que se convertirá en una especie de precuela a la serie. Si le va bien, seguramente muchas personas querrán ver la película, que en su momento fue algo más “indie“. Me gustaría que la gente diga, ‘ey’, quiero verla. Creo que la serie es totalmente diferente, es una nueva experiencia incluso para quienes vieron la película, que siempre me encantará. Además, en ella encontrarán varias pistas que serán útiles en la serie, los que vean la película y luego la serie se verán recompensados.