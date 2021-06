“Lanzar música me llena el alma, me pone feliz”: Juan Pablo Vega

¿Por qué esta producción lleva su nombre?

En un comienzo, cuando ya debía nombrar el disco, me vi como en una encerrona y no encontré un título que guardara el concepto del álbum. Entonces, acudí a la vieja confiable que es el homónimo.

Y luego de eso, cuando realmente tuve el tiempo de meditarlo, me di cuenta de que el disco hablaba mucho de mí, significaba bastante y se movía por diferentes géneros que me han definido mucho como artista. Entonces supe con claridad que no quería ponerle otro título y que era muy difícil encerrarlo en una sola palabra o frase. Y bueno, bajo todos esos pensamientos decidí quedarme con el Juan Pablo Vega. Creo que no hubiera quedado contento, ni hubiera soportado ponerle otro título.

Poco a poco les ha dado a sus seguidores adelantos de este disco con el lanzamiento de diversos sencillos. ¿Era la estrategia inicial o cambió por la pandemia?

La verdad es que tuvimos que reestructurar la estrategia que teníamos inicialmente. La idea en un principio era lanzar todo el disco en el 2020 y estrenar las canciones casi que de un solo tiro, pero debido a la pandemia tuvimos que hacer cambios y dar a conocer los temas paulatinamente.

Sin embargo, ahora que puedo mirar hacia atrás puedo decir que fue mejor así, porque finalmente las canciones pudieron tener su espacio y una vida propia. Pero eso no fue todo. Y es que también cumplimos con el rol de acompañar. Así lo entendí yo y se convirtió en mi idea: lanzar temas que pudieran ser amigos de los oyentes y les ayudaran a confrontar y superar esta pandemia. Me gustó haberlo hecho de este modo, y aunque nos obligó la coyuntura, fue un cambio que me hizo feliz porque pudimos acompañar a la gente en el momento que más nos necesitaba.

“Este disco no es solo mío. También es de aquellos que decidieron trabajar conmigo y poner todo su talento y pasión”. Juan Pablo Vega

Y para cerrar con broche de oro el proceso de este disco, también lanzó dos canciones con colaboraciones bastante interesantes…

Una de ellas es Prófugos, tema que co-escribí con Mabiland, una excelente artista y una de mis favoritas en la actualidad hablando del espectro alternativo colombiano. Es del Chocó, pero vive en Medellín, y ella le dio a la canción un toque muy fresco, tal y como es su personalidad. Mabiland es muy cool y eso se refleja en su música.

La otra canción es Matando, que hice junto a Vic Mirallas. Hoy por hoy la música española está en un momento importantísimo y creo que Vic es uno de esos nuevos estandartes de los sonidos de aquel país.

En cuanto a sus sonidos y letras, puedo decir que ambas son canciones que se caracterizan por ser muy oscuras. Pero no se trata de esa oscuridad que no te permite ver, sino de aquella que, por el contrario, hace que pienses que existe la luz al final del camino.

Muchos conocen al Juan Pablo Vega músico, pero no al Juan Pablo Vega productor. Por ejemplo, este álbum tiene su nombre y apellido en todos los aspectos…

Yo co-produje este disco, pero no fui el único que trabajó en el mismo y no puedo desconocer el esfuerzo y talento de los demás. Por ejemplo, tuve la ayuda de Daniel, mi ingeniero, y también la de Miguel Rico, quien es un excelente pianista y productor. Es un trabajo colectivo, y debo mencionar a los músicos de mi banda y algunos músicos provenientes de México. Es una producción que está bajo mi dirección como productor, pero que tiene el talento de muchísimas más personas.

¿Cuándo descubrió esa pasión por la producción?

La producción fue algo que descubrí a la par que empecé a hacer música y gracias a varias personas que me ayudaron a comenzar este proyecto artístico. Pero sin duda, yo no hubiera podido llegar a ser productor si no hubiera sido por la enseñanza de mi maestro Julio Reyes, quien fue una persona que me mostró todo este universo de la producción y me compartió información muy valiosa. No creo que sea un don innato, sino más bien, que se ha formado con los años. La producción me encanta tanto como ser artista.