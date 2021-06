Escapar para sobrevivir: así es la historia de ‘Falsa identidad’

Hace algunas semanas se estrenó por Telemundo Internacional, Falsa identidad, una serie que centra su trama en dos desconocidos que por razones muy distintas se ven obligados a huir juntos. Además, ellos tienen que asumir una nueva identidad para salvar sus vidas.

La producción está basada en una historia original de la escritora venezolana Perla Farías y fue escrita por Sergio Mendoza. Esta es protagonizada por Camila Sodi y Luis Ernesto Franco, quienes les dan vida a Isabel y Diego.

La serie comienza cuando Isabel, ama de casa y madre de dos hijos, se cansa de los maltratos de su esposo y decide huir de él y de su pasado. Es entonces cuando busca refugio en Zoraida, una empleada doméstica quien trabaja en la casa un político.

En esta casa es donde Isabel conoce a Diego, quien también está huyendo, aunque por otro tipo de razones.

“Él hace cosas fuera de la ley pero al final no lo hace por ambición, lo hace por ayudar a su gente cercana, a su familia. En este proceso se enamora de Isabel que es el personaje de Camila Sodi, y toma una importante decisión en su vida: madurar, dejar las cosas ilegales y ganarse el pan de cada día honradamente”, le contó Luis Ernesto a Publimetro.

“Diego es un nómada y sabe que no se quiere comprometer con nada ni con nadie”. Luis Ernesto Franco

Y es que, antes de conocer a Isabel, Diego era el proveedor de combustible del narco más poderoso de Sonora. Y aunque todo parece estar bien en un comienzo, al final su vida se sale de control cuando le es infiel a su novia con la esposa del narco. A partir de ese momento tiene que huir pues se convierte en el hombre más buscado y odiado por este sujeto.

“No creo que a Diego le importe mucho el tema de escapar y de no tener un lugar fijo porque desde su infancia le ha tocado vivir así. Es un nómada y sabe que no se quiere comprometer con nada ni con nadie. A Diego le cuesta tener raíces y crecer en el mismo lugar. Eso se nota en sus romances, ya que no le gusta tener relaciones formales y no se permite enamorarse. Pero no cuenta con que Isabel llega a su vida y aparece para transformar todos sus pensamientos”, agrega el actor.

Después de conocerse, el mundo de Diego e Isabel cambian, y es que el hermano de Diego, Eliseo, trama un plan en el cual el protagonista debe asumir una falsa identidad de un turista estadounidense que acaba de morir con su esposa e hijo. Pero, para lograrlo, él debe convencer a Isabel de que participe.

Y aunque Isabel acepta su proposición, lo cierto es que se siente aterrorizada pues está escapando de su marido maltratador, junto a otro hombre que no conoce y que no sabe cómo reaccionará ante ciertas situaciones. Sin embargo, con el tiempo ambos descubren que existe gran química entre ellos, pero su amor no podrá ser pues el pasado logra alcanzarlos siempre.

Sobre la transformación de Diego, Luis Ernesto asegura que: “En un principio, para Diego lo más importante es huir y hacerse responsable solo de él, pero con el paso del tiempo sus sentimientos y forman de pensar cambian y comprende que debe proteger a toda la familia, porque Isabel viene con el paquete completo, ella viene con dos hijos. Imagínense el cambio radical de vida para un tipo que no cree en el amor ni en las relaciones estables, y de repente llega esta familia y debe hacerse cargo de ella. Al principio lo sufre, pero termina comprendiendo que por fin tiene un verdadero hogar”.

Finalmente, el artista mexicano se refirió a los conflictos sociales que toca la producción, como por ejemplo, el maltrato a la mujer y el narcotráfico.

“Nuestra responsabilidad es contar la realidad que estamos viviendo, y yo creo que se hizo de una manera muy bien estudiada. Además, también lo hicimos mostrando los dos lados de la moneda. Con esto me refiero a que cada uno de los personajes tiene sus razones para hacer y pensar. No los estoy justificando, pero mostrar esto es importante ya que los televidentes pueden analizar por qué existe el bien, pero también el mal”.

¿Sabía que…?