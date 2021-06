“Me encanta ser la mala”: Fiona Gubelmann

Muchos televidentes no quieren a su personaje, pero ahora bien, ¿qué piensa usted de esta médica?

Ella es uno de los mejores personajes que he interpretado. Es una mujer bastante astuta, inteligente y que tiene mucho carácter. Y precisamente, todas estas cualidades ella me las ha regalado y me ha recordado que los objetivos se cumplen cuando trabajas duro y te enfrentas a la vida sin miedo. Claro, hay varios aspectos relacionados con su actitud y personalidad que no me gustan y que también sé que no les gustan a los televidentes, pero yo intento quedarme con lo positivo.

¿Cuál es la cualidad de la doctora Reznick que más le gusta y que quisiera tener?

Sin duda, su confianza en sí misma, aunque se pase de arrogante. Morgan sabe lo que quiere y cómo obtenerlo, y no duda en perseguir sus sueños y alcanzar sus objetivos. Si yo fuera así, creo que estaría mucho mejor de lo que estoy ahora.

¿Usted se considera igual de competitiva que Morgan?

En ese aspecto nos parecemos bastante, pero al mismo tiempo, somos muy diferentes. Con esto me refiero a que Morgan siempre está intentando ser la mejor de todo su equipo, que el mundo sepa que ella es superior. Pero en cambio, yo soy competitiva conmigo misma y me da igual si el resto del planeta me ve como la número uno. Para mí es suficiente saber que lo hago mejor cada día.

¿Cómo afronta los comentarios negativos de los televidentes que la adoran a usted, pero no a su personaje?

Esta es la primera vez que interpreto a un personaje malo y un poco villano. Así que al comienzo fue terrible sentirme odiada por los televidentes y por mis compañeros, que obviamente también estaban en la piel de sus personajes. Recuerdo que, cuando terminaba de grabar una escena, solía pedirles disculpas por las reacciones de Morgan y les decía que yo no era así. Pero como todo en la vida, solo es cuestión de costumbre, y finalmente entendí que los comentarios negativos significan que estoy haciendo bien mi trabajo. Así que ahora puedo decir con toda la tranquilidad del caso que me encanta ser la mala.

¿Ha hablado con médicos reales acerca de sus pensamientos sobre la serie?

No lo hago para cada capítulo o temporada, pero sí lo suelo hacer. Y en la mayoría de las ocasiones se muestran felices por mostrarles a los televidentes esta labor tan dura, sobre todo en este momento tan importante en el que los médicos y enfermeras se están entregando por completo para salvar las vidas de millones de personas.

Además, tengo que confesar que varios de ellos me han dado buenos consejos para hacer más real a mi personaje.

Usted llegó a The Good Doctor al final de la primera temporada. ¿Fue difícil encajar cuando todo el grupo ya estaba establecido?

Yo me sentí bien desde el primer momento, y es que todo el equipo de trabajo me recibió con los brazos abiertos. Sería una mentira decir que me sentí como el patito feo y que nadie me quería. Muchos dirán que todos los actores dicen lo mismo de todas las producciones, pero este elenco ha sido maravilloso, y por eso mismo me sentí tan bien recibida. Yo trabajo con artistas de alto nivel y ninguno de ellos se siente mejor que nadie. En el set hay mucho respeto y buena energía, así que nadie, ni el más nuevo, se puede sentir mal.

¿Es verdad que al comienzo llamaba a los actores por los nombres de sus personajes?

Esa es una anécdota muy graciosa de mis comienzos en The Good Doctor. Eso pasa cuando llegas a una producción que has visto en la pantalla chica. Yo siempre he sido muy fanática de la serie, así que me conecté con ella desde el primer capítulo. Entonces, como buena televidente, cuando llegué al set para mí todos eran sus personajes y me costó trabajo dejar eso atrás y convertirlos en mis compañeros.