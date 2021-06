‘Esclavitud – Siglo XXI’: una producción que expone una problemática que no se quedó en el pasado

Hace unas semanas HBO estrenó Escravidão – Século XXI (Esclavitud – Siglo XXI), una serie documental que expone la esclavitud contemporánea en Brasil a través de diversas voces e imágenes.

Más de 130 años después de la abolición de la esclavitud en el país, celebrada cada 13 de mayo, y pese a los avances relacionados a lo legislativo y la justicia, los cuales son reconocidos entre los más avanzados del mundo, aún se denuncian y descubren constantemente nuevos casos en el territorio brasileño.

“Cuando pensamos en esclavitud lo primero que se nos viene a la mente son aquellos tiempos en los que los mulatos eran explotados de todas las maneras por sus supuestos dueños, quienes eran millonarios y vivían en fabulosas haciendas y mansiones. Sin embargo, así como el mundo ha evolucionado, la esclavitud tristemente también. Así que ahora es una palabra que abarca varios tipos y diversos casos que van más allá de lo que creíamos conocer”, contó Bruno Barreto, director de la producción.

En ese sentido, los episodios de una hora abordan distintas temáticas como por ejemplo, cultura de la esclavitud, esclavitud rural, dinámica de la esclavitud, esclavitud globalizada, y sexo y esclavitud.

El objetivo finalmente es reflexionar acerca de situaciones ultrajantes que se ven en la actualidad en Brasil, pero que también son muy comunes en varios países del mundo. Circunstancias que se han vuelto paisaje, y que por eso mismo necesitan salir a flote porque deben dejar de ser “normales”.

“Los temas tratados en el documental nacieron de forma natural, y en realidad, fueron los mismos entrevistados quienes no dieron las pautas para organizar esta producción”. Bruno Barreto, director de la serie documental.

Así nació Escravidão – Século XXI…

Todo comenzó cuando Barreto leyó Pisando fora da própria sombra, un libro que relata la historia de tres trabajadores del campo, quienes cansados de la explotación deciden escapar. Sin embargo, son alcanzados y asesinados.

“Los victimarios no contaban con que uno de ellos se salvara y pudiera reconstruir la historia. Al comienzo pensé en hacer un filme en el que este personaje lo contara todo, pero entre más investigaba, más me daba cuenta de nuevos casos, similares y diferentes a los de este empleado. Además, gracias a esta búsqueda comprendí que la esclavitud contemporánea estaba en todo Brasil, y con eso me refiero a lo rural y lo urbano”, contó este director, quien agregó que: “Y los espacios no eran lo único. Esto también tenía que ver con distintos segmentos. Fue así que llegué a relatos como los de las mujeres bolivianas que trabajaban en San Paulo o las mujeres que eran explotadas sexualmente en Río de Janeiro. Fue un reto grande armar todo y darle una unidad”.

Sin embargo, el mayor obstáculo no tenía nada que ver con darle forma a la historia, sino con obtener la confianza de los testigos y que se animaran a contar sus experiencias.

“Sinceramente, la investigación fue lo de menos. Y es que no fue fácil llegar a muchos personajes, contarles el proyecto y que se decidieran a hablar. Y no es que les molestara la idea, por el contrario, se les veía muy emocionados. Sin embargo, el miedo ahora hace parte de su ADN, y temen que cualquier palabra pueda ser usada en su contra. Temen ser asesinados o que amenacen a sus seres más queridos. A varios logramos convencerlos y generarles confianza, sin embargo, en el camino tuvimos que renunciar a algunos testimonios”, reveló Bruno.

Por ejemplo, el director recordó la historia de Zé Pereira, quien ha vivido escondido en el estado de Pará. De acuerdo con Barreto, se esconde porque tiene miedo de que algunos terratenientes descubran su paradero y acaben con él. Y aunque su vivencia se dio a comienzos de los noventa, lo cierto es que Zé asegura que aún no se olvidan de él.

Además de los relatos de quienes han vivido la esclavitud en carne y hueso, la producción también cuenta con las participaciones del expresidente Fernando Henrique Cardoso, del diplomático y exministro Celso Amorim, y del periodista Leonardo Sakamoto, quienes dan otros puntos de vista sobre la esclavitud moderna y la sociedad brasileña.

