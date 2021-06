¡Atención! Quedan pocos días. Editorial independiente lanza convocatoria para escritores colombianos que deseen publicar con ellos.

Editorial 531 es una casa editorial colombiana con 10 años de trayectoria en el sector cultural.

En esta década, se ha caracterizado por abrirle espacio a autores de variados contextos y temáticas.

Durante el pasado mes de mayo de 2021, y hasta el 15 de junio, la editorial se encuentra realizando una convocatoria para escritores que estén buscando un lugar para publicar.

La convocatoria está “dirigida a todos aquellos escritores que están en la búsqueda de publicar sus creaciones con el respaldo de una editorial, sin que el proceso se convierta en frustración y desgaste”, indicó 531 por medio de un comunicado.

La editorial abre esta oportunidad para obras de todos los géneros y de cualquier lugar del país.

“Para participar en esta convocatoria tienes que seguir estos simples pasos: Enviar el manuscrito completo, una biografía del autor (no mayor a una página) y una breve reseña de la obra (no mayor a una página) al correo [email protected] y obtendrán una evaluación del proyecto en un plazo no mayor a 30 días. La convocatoria estará abierta del 15 de mayo al 15 de junio de 2021. Se pueden comunicar con la editorial por mensaje de texto al WhatsApp 3222791305 y por redes sociales en Instagram: @editorial531 y Twitter: @editorial531”, indicó la editorial por medio de la misiva.

Además de esta convocatoria, la editorial constantemente abre sus puertas a escritores nuevos.

Así, no se necesita ser reconocido o tener otros libros publicados.

“¡Sigamos contando historias! ¿Qué esperas para traer la tuya? Del 15 de mayo al 15 de junio de 2021. Llegó el momento de mostrarle al mundo tu talento como #escritor. Aprovecha nuestra #Convocatoriadeescritores2021 y trae tu #novela, #cuento, #poesía o #crónica. ¡Te esperamos!”, anotó la editorial en Instagram.