James Wan habla sobre la fantasía y la tradición en ‘Mortal Kombat’

Tras la derrota del Reino de la Tierra, una nueva generación de guerreros campeones unirá fuerzas para vencer al Reino del mundo exterior. Basada en el popular videojuego, esta cinta se sitúa en el presente y une a un grupo élite que tendrá que luchar la batalla de sus vidas.

¿Por qué cree que Mortal Kombat sigue siendo tan popular luego de tantos años?

Diría que Mortal Kombat ha conservado su popularidad todos estos años porque la gente ama a estos personajes y quiere seguir jugando con ellos, pero además, la idea en esta generación es llevarlos al siguiente nivel y verlos crecer. Me refiero a que ahora tienen nuevos movimientos, nuevos poderes, y visualmente también han tenido varios avances. De todas maneras, el juego tiene una base de fanáticos muy leal.

Esta cinta es dirigida por Simon McQuoid, es su debut en el cine, ¿qué nos puede decir de él?

Creo que una película como esta necesita un director con una mirada fuerte en todos los aspectos de la producción. El juego es muy visual. Simon viene de trabajar en muchas cosas comerciales, lo que significa que está acostumbrado a entender todo lo que implica esta película, que tiene muchas coreografías de pelea. Él definitivamente era el indicado para hacer esta cinta.

La diversidad es otro de los aspectos más importantes en Mortal Kombat…

La diversidad es una de las razones por las que Mortal Kombat tiene una fanaticada grande alrededor del mundo. Esto realmente le da un aire internacional, no es solo un juego con personajes de una sola parte del mundo, sino que provienen de muchos lugares. Eso además le agrega a la historia, porque deben unir fuerzas para defender a la Tierra, es su causa común. Esa es la naturaleza de esta historia, el sabor internacional. No se trata de Estados Unidos o Canadá, es el planeta entero, a todos nos conviene que ellos ganen”.

¿Qué nos puede adelantar sobre las peleas entre personajes?

Los fans pueden encontrarse con una confrontación clásica entre dos personajes que tienen muchos conflictos… Uno es muy malvado, y el otro tiene un lado oscuro aunque trata de encontrar lo bueno dentro de lo malo, así que verán mucha rivalidad clásica en esta película. Lo que hicimos fue tomar parte de esta historia típica y bien conocida de estos personajes y la ubicamos en el mundo de ahora. Creo que los fans pueden esperarse una confrontación que en pantalla se ve bastante cool.

¿Qué le diría a las personas que no son fanáticas de los videojuegos?

Creo que el elemento de fantasía de esta película le atraerá a los que no son gamers, además de la acción. No necesitan conocer de antemano a estos personajes para entender la historia. Es un equipo que está unido para proteger a la Tierra y la humanidad. Para mí, es una historia clásica en ese sentido, te puedes relacionar aún si no conoces del juego.

¿Qué clase de acción explosiva se encontrarán los fans de Mortal Kombat en la película?

Tratamos de tener mucho respeto hacia los geniales movimientos que ves en el juego, queríamos tener una película de clasificación R, porque hay violencia, y eso es porque no queríamos que se “aguara” todo lo que a los fans les emociona del juego original. Teníamos la tarea de aceptar todo lo que el juego es y llevarlo a la pantalla grande. Para nosotros era importante que los fans supieran que no nos alejamos de eso, que no fuimos tímidos a la hora de mostrar la acción y las peleas.