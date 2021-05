“La música real es la que nace del corazón”: Sebastián Yatra

Pareja del año tiene una letra muy sincera y es capaz de llegarle a cualquiera, ya sea que esté viviendo la situación ahora, o que la haya vivido en el pasado…

¿Sabes qué me parece muy chévere de esta letra en específico? Que aunque es un tema que ya se ha hablado en canciones, acá lo tomamos por otro camino, porque la persona que siente esta distancia en el amor se refiere a esto como una “condición”, como si fuera una enfermedad que le duele hasta el alma. Lo que pasa es que está enamorado de una chica con la que no puede tener un romance, y pareciera que este hombre estuviera buscando una clase de medicamento espiritual para sanarse.

La canción nació naturalmente, en una tarde de amigos…

Me inspiré mucho por el lugar donde estábamos. Un amigo me prestó su barco y allí montamos un estudio. Mauricio Rengifo y Andrés Torres, con quienes la creé, me mostraron estos violines y esta pista y arranqué a grabar melodías en ese lugar y salió la letra. Luego terminamos de armarla con Mauricio y Andrés, y la verdad es que nos conectamos muy rápido, y es una de esas canciones que salió de forma orgánica.

Más tarde se la mandamos a Myke Towers, que yo soñaba poder hacerla con él ya que soy fanático y me encanta todo lo que escribe, y Myke dijo que sí y la rompió. Con él uno siempre va a la fija.

¿Con Myke eran amigos antes de este tema o qué clase de relación musical tenían?

Como ya confesé, soy un seguidor de Myke y de su música, pero no teníamos ningún contacto. Así que yo me arriesgué a mandarle la canción, y aunque bien pudo decirme que no, se convenció con la idea.

De hecho, nosotros nos conocíamos solo por Instagram y yo de cierto modo sentía que había una especie de conexión, aunque nunca habíamos hablado. Nos vinimos a conocer ya en la grabación del video, y para mi fortuna, tuvimos esa misma conexión que yo sentía en las redes.

“Los tiempos de Dios son perfectos y él me ayudó a que la canción pudiera fluir y salir sin inconvenientes”. Sebastián Yatra

En este tema son dos hombres quienes están mostrando su dolor abiertamente, un aspecto muy interesante teniendo en cuenta que una buena parte de la sociedad sigue apegada a esos pensamientos de que el hombre no llora, ni revela sus sentimientos…

Yo no sé por qué como sociedad hemos definido el tener corazón y ser sensibles como algo femenino, y el ser fuertes y valientes como algo masculino. Hay mujeres que son sensibles, profundas, pero al mismo tiempo, son guerreras y se enfrentan a la vida sin temores. También hay hombres que son fuertes espiritual y físicamente, y además, tienen un corazón que vale oro, lloran cuando quieren hacerlo y son abiertos con sus sentimientos.

Yo siento que debemos dejar de encasillarnos en estos aspectos tan mínimos, porque el ser humano está lleno de un gran cantidad de sentimientos y de facetas, y a mí me parece maravilloso que en esta canción podamos mostrar eso y que los hombres la escuchen y no tengan miedo de cantarla y de decir: “esto me está pasando a mí”.

¿Cómo fue crear este tema y grabar su video en estos tiempos de pandemia y cuarentenas?

Todos los proyectos siempre tienen varios retos, y más ahora que estamos viviendo en plena pandemia. Pero, los tiempos de Dios son perfectos y él me ayudó a que la canción pudiera fluir y salir sin inconvenientes. Myke grabó sus voces por separado, yo grabé una parte en el barco y otra en Los Ángeles.

Además, nos pudimos reunir en Miami para hacer el video. Y para mi sorpresa, en esta ocasión la pandemia nos jugó a favor porque pudimos filmar el videoclip en el Adrienne Arsht Center, donde nadie había grabado antes, pues normalmente no lo alquilan para actividades que no estén relacionadas con espectáculos en vivo. Este es un sitio muy difícil de conseguir como locación, pero nos lo dejaron usar por la coyuntura. Yo tenía en mi mente las imágenes de un teatro solitario, mientras yo cantaba, y para ser sinceros, no pensé que fuera a ser una realidad, pues estos espacios están cerrados en muchas partes del mundo. Fui muy afortunado por encontrar este lugar tan bonito, y por eso lo repito, los tiempos de Dios son perfectos.