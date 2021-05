Alkilados y J Álvarez se unieron para crear un hit del verano: ‘Agüita con coco’

Hace unos días Alkilados y J Álvarez sorprendieron con el lanzamiento de Agüita con coco, un tema refrescante y que cumple a la perfección con su objetivo: llevar a los oyentes a la playa o a sus vacaciones soñadas.

Pero el tema, más allá de su construcción, tiene como trasfondo una linda historia de admiración y amistad que se ha ido fortaleciendo con los años.

“Nuestro primer acercamiento a la música de J Álvarez se da antes de que ser Alkilados. Antes del nacimiento de este proyecto nos llamábamos Se Arrienda y la banda vivía de tocar en bares. Y tenemos un recuerdo muy vivo de que una las canciones que más funcionaba en nuestro repertorio era Junto al amanecer de J”, le contó a Publimetro Juan Gálvez, integrante de Alkilados.

Además, ‘Lucho’ Torres, otra pieza importante de la agrupación agregó que: “Me acuerdo perfecto que cuando el público se estaba apagando nosotros poníamos este tema y la gente fijo se prendía de nuevo”.

“Agüita con coco es un tema que me lleva a todos esos lugares donde la he pasado bien. Y por supuesto, Colombia está en la lista”. J Álvarez

Alkilados y J Álvarez se conocieron oficialmente en unos premios, y hubo bastante química respecto a lo personal y lo profesional. Por eso, siempre pensaron en hacer algo juntos.

“Para hacer una colaboración se necesita la canción adecuada, y a J se le apareció. Él es de esos artistas que intenta tener temas para diferentes momentos de la vida, por eso tiene canciones más calle, otras más románticas y algunas como Agüita con coco, que buscan ser más veraniegas. J nos imaginó en el tema, lo puso en sus redes sociales y la gente se volvió loca. Nos empezaron a escribir por todas partes que él no estaba buscando. Y bueno, cuando nos hizo la propuesta oficial dijimos que sí de una, precisamente porque llevamos muchos años de conocer su sonido y de admirarlo”, contó Juan sobre el comienzo de esta colaboración.

El videoclip de este tema se rodó en la Comuna 13 de Medellín bajo la dirección de Andrea Ceballos y la producción audiovisual de Codiscos Films. Su objetivo era mostrar un lugar colorido y lleno de espacios turísticos, lejos del concepto de violencia.

“Yo quería meterme en el barrio, y quise que fuera allí porque la Comuna 13 se me hace muy parecida a La Perla en Puerto Rico. Y es que, en este momento ambos lugares están pasando por la misma transformación y por una evolución positiva que busca dejar en el pasado esas visiones negativas que no le hacían bien a las comunidades que viven en estos espacios. Me pareció sensacional grabar allí porque pude conocer más a fondo a sus habitantes. Tuvimos mucho tiempo para hablar con guías turísticos, con bailarines, con familiares del equipo de rodaje, y por eso las imágenes son tan nutridas, y desde mi punto de vista, reflejan lo que realmente pasa allí”, reveló J Álvarez.