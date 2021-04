Cinco nuevas canciones para reír y llorar durante el fin de semana

Los árboles – Tequendama

Es su primer lanzamiento del año, una canción que habla del amor en la distancia, de lo onírico a través de la ventana, de cómo los paradigmas cambian mientras nuestros cuerpos se alejan. Es un fiel retrato animista de lo vivido y lo sentido durante el aislamiento generado por la pandemia del Covid-19.

Salir – Compadres Deluxe

Es su sencillo debut, una canción de sanación. En tiempos donde extrañamos lugares, amigos y amores, Salir es una invitación abierta a acompañarnos, a tendernos la mano, a abrazarnos así sea a la distancia.

Perro amor – Cacao Munch

Una canción que utiliza una variedad de recursos musicales para manifestar el amor, esta vez con el arraigado y cálido sabor de la salsa, compañera de las noches bohemias, cuando desde lo más profundo emergen los sentimientos.

Estigmas– Susan Díaz

Aquí, los sonidos que juegan entre el pop alternativo, el hip hop y el trap, transmiten un mensaje de concientización sobre la lucha contra la igualdad y los estigmas que cientos de mujeres enfrentan diariamente en la sociedad.

Decepciones – Aura Cristina Geithner

Aura vuelve a la música y lo hace con esta canción llena de despecho, que sin duda, es la ideal para quienes no están viviendo un buen momento en el amor. “Ya yo me cansé de decepciones, hablar de amores eso ya no me interesa”, canta Geithner desde lo profundo de su corazón.