‘Tu casa es mi casa’: la serie de HBO que combina a la perfección el arte y la ciencia

HBO estrenó hace algunas semanas Tu casa es mi casa, una producción que tiene como protagonista a la gran diversidad cultural y científica de Latinoamérica. Si no ha visto esta serie, le hacemos un pequeño resumen: en cada episodio el cantautor brasileño, Paulinho Moska, recorre un país latino y entrevista a diferentes personalidades de dicho territorio que se relacionan con el arte y la ciencia. Pero no siendo suficiente con eso, Moska decidió retarse y componer canciones que celebren nuestras raíces y evidencien los conocimientos aprendidos de cada lugar visitado.

“Hace muchos años yo conocí a Jorge Drexler, músico uruguayo, él me llevó a Montevideo por primera vez y allá conocí a Pablo Casa Casacuberta, un escritor, fotógrafo, pintor y para rematar, un personaje que tiene un centro de ciencia y arte. Con Pablo filmamos una serie que se llamaba Zoombido, y en este yo hacía entrevistas con diversos cantautores y ellos me contaban las historias detrás de algunas de sus canciones. Lo más curioso es que Pablo fue introduciendo la ciencia poco a poco en esta producción”, le contó Paulinho Moska a Publimetro.

El intérprete agregó que: “Cuando Zoombido terminó Pablo me propuso esta idea: viajar por América Latina componiendo temas que estuvieran inspirados en la ciencia. Yo le respondí que no me atrevía a hacerlo porque no tenía idea del tema. Y él me dijo: ‘Mucho mejor… Por qué no viajas para aprender de ciencia. Un cantautor que se atreve a experimentar con otra rama’. Sus palabras me parecieron tan lindas, que no pude decirle que no”.

La investigación antes de la filmación…

Con el sí del brasileño comenzó la preparación de este proyecto. Lo primero que hicieron fue seleccionar a determinados científicos que tuvieran ideas innovadoras para mejorar el planeta, y estas van desde los murciélagos hasta la Inteligencia Artificial. Después eligieron a diversos cantautores para que le ayudaran a Moska en la creación de las canciones, y también hablaron con artistas visuales de los diferentes países, pues el objetivo era que ellos dibujaran imágenes que condensaran todos los aprendizajes.

12 episodios tiene Tu casa es mi casa. La serie documental se puede ver en HBO Mundi y también está disponible en HBO Go.

“Al final de cada viaje yo tenía tres o cuatro días para componer la canción y grabarla. En esos mismos días el artista hacía su creación visual, y finalmente, yo tenía que marcar mi piel con aquella imagen, es decir, debía hacerme un tatuaje de cada ícono creado. Cada tatuaje representa un país, una idea científica y una canción.

De acuerdo con el cantautor, muchas veces le han preguntado en qué se asemejan la música y la ciencia, y aunque varios no ven una conexión, para Moska la relación está muy clara:

“Para mí los científicos son como los artistas, estamos muy enamorados del mundo y trabajamos con la materia prima llamada vida. Entonces, ambos estamos encantados con todas las cuestiones y los misterios que tienen que ver con la vida”.

Además, para el artista la finalidad de este programa va más allá de reflexionar acerca de la cultura, la música y la ciencia. Para Paulinho, uno de los objetivos más importantes tiene que ver con mostrarles a los televidentes que apropiarnos de nuestras raíces nos hará más conscientes de nuestros territorios, nuestras virtudes y nuestras problemáticas.

“Con este proyecto me descubrí y me amé más como latino, y siento que, de cierto modo, con esta serie queremos que todos los latinos se sientan más orgullosos de sus raíces y de su historia”, concluyó el brasileño.

Los tatuajes de Paulinho…

Por ejemplo, el músico tiene un tatuaje que refleja la conciencia e inconsciencia de una misma mente, y también, un pájaro precolombino que se come un fotón de luz. Precisamente, este último es el reflejo de su paso por nuestro país.

“En Colombia nosotros entrevistamos a una científica que hablaba sobre la luz y la importancia de la misma en nuestra sociedad contemporánea. Además, le pedimos a Andrea Echeverri que nos ayudara con la canción. Y finalmente, Miguel Cardenas, un artista de su país, creó ese pájaro precolombino”.