El Teatro Colón ofrecerá un recorrido musical por Colombia desde lo digital

El acordeón de @yeisonlandero, le dio al público del Teatro Colón una noche de cumbia y sabor. El artista mantiene viva la tradición musical de los Montes de María y el legado de su abuelo, Andrés Landero, “Rey de la cumbia”. Antes de iniciar, conversó con la periodista Sara Araújo sobre la historia de la cumbia, las épicas parrandas con las que creció, su abuelo, y los planes que tiene para el futuro. #DesdeMiCiudad #ElTelónSigueArriba