La Cinemateca celebra el cumpleaños de Bogotá con función especial de 'Rapsodia en Bogotá'

View this post on Instagram

¿Quieren hacer un recorrido por la Bogotá de los 60s? Celebramos los 482 años de la fundación de la capital con la función virtual de #RapsodiaEnBogotá. Obra audiovisual dirigida por José María Arzuaga y filmada entre 1962 y 1963, que nos invita a vivir la ciudad de esta época, destacando sus progresos urbanísticos y deteniéndose en los colores de los amaneceres y atardeceres de la sabana, así como en sus dinámicas sociales y culturales. Cortometraje preservado y restaurado por @patfilmcolombia, que recibió el Premio Perla del Cantábrico en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, 1963 (España). #BogotaNoSeRinde #Bogotá482años #ViveLaCinematecaEnCasa #IdartesSeMudaATuCasa 📅 6 de agosto – 5 p.m ¡Agéndate! Transmisión en vivo a través de nuestra cuenta de Facebook, de @patfilmcolombia, nuestro canal de Youtube y el sitio web www.idartesencasa.gov.co