Barcú anuncia las fechas de su feria digital y abre convocatorias para artistas

View this post on Instagram

Llevar el arte hasta casa de todos. Dejar que las audiencias experimenten las obras y se sientan parte de ellas. Permitir a los compradores conocer cada detalle de las piezas y los artistas. De eso se tratan nuestras galerías digitales de Barcú 2020. ¡Sucribe a tu galería, descubre cómo en los próximos días! #barcú #artedigital