Los medios impresos: ¿agonizar o transformarse?

El pasado viernes 25 de enero editorial Televisa cerró operaciones en Colombia. Más de 100 empleados quedaron sin trabajo, y se supo que revistas como TVyNovelas, CARAS, Revista Tú, Condorito, Cosmopolitan, InFashion, Men’s Health, Ser Padres, Muy Interesante, National Geographic y Vanidades, no volverían a verse en las estanterías del país.

Si bien se sabe que muchos medios impresos se enfrentan al enorme reto de fortalecer (y en algunos casos crear desde ceros) su presencia digital, el producto principal de dichas revistas siempre ha sido su versión impresa. Estas revistas se sostienen económicamente de dos maneras: a través de suscripciones, y gracias a la pauta que aparece en dichos impresos.

En el país no solo Televisa ha pasado por un remezón. Otros medios impresos, como El Tiempo y revistas como Semana han tenido que reducir el tamaño de sus equipos de trabajo, y las noticias sobre recortes de personal se han convertido en algo regular.

¿Están los medios listos para apoyarse en lo digital y sobrevivir?¿Qué otras explicaciones hay para la crisis de medios impresos en el país? Para responder a estas preguntas habría que comenzar hablando del aspecto económico de los medios impresos en el país.

De acuerdo con cifras entregadas por Asomedios, corporación gremial que busca defender y representar los intereses de los medios de país, la inversión publicitaria neta en revistas, sin incluir aquellas que circulan con periódicos, ha venido cayendo en los últimos años: en 2014 fue de -5,2%, en 2015 de -7,8%, en 2016 de -18,5% y en 2017 de -8,3%.

Del papel a la web

Víctor García Perdomo, director del Máster en periodismo y comunicación digital de la Universidad de La Sabana, le explicó a PUBLIMETRO lo que sucede cuando un medio tradicional tiene que meterse en el mundo digital. "Los primeros impresos que ingresaron en los espacios online, entraron teniendo la misma lógica del modelo de negocio con el que venían trabajando: entre más lectores un medio tenía, más valiosa era la publicidad. Ese modelo de negocio hizo que los medios impresos al principio regalaran sus contenidos en plataformas online".

Sin embargo, esto se convirtió en un arma de doble filo para ellos. ¿La razón? Al trasladar los contenidos del impreso a la web, los lectores comenzaron a preferir la opción gratuita de consumo de los mismos, y eso se vio reflejado en las cifras de ventas y suscripciones del impreso. Pero estos medios en lugar de buscar la mejor manera de monetizar el contenido digital a través de la publicidad, aumentaron los precios de suscripción, castigando, sin querer, a sus lectores fidelizados.

García también habla de otro ángulo, desde el cual se puede visualizar la manera cómo se consumen medios hoy en día, y cómo las redes sociales han influenciado la forma en que compartimos y evaluamos la información. "las personas se acostumbraron a que los contenidos dentro de los medios impresos o textuales eran gratuitos, y difícilmente entendían que ese tipo de contenido costaba", dice. "Ese modelo de negocio se rompe en espacios digitales, porque los anunciantes pronto descubren que hay otras plataformas que pueden hacer la misma transacción sin noticia, y que ofrecen otras herramientas a las personas, como las redes sociales, que funcionan como plataforma de distribución de información entre amigos y conocidos. Es una comunicación directa a la que los anunciantes pueden acceder sin tener que subsidiar las noticias. Ese nuevo modelo de negocio ha golpeado duro a los medios impresos".

Y los números apoyan estas observaciones: la cifra de inversión de publicidad en medios digitales en Colombia de enero a septiembre de 2018 fue de $609.427 millones de pesos, con un crecimiento cercano al 40% comparado con el mismo periodo del año anterior, según IAB Colombia.

El impreso no muere

A pesar de esta perspectiva, donde el panorama es poco alentador, aunque presenta un llamado de atención para los medios en crisis, García pone como ejemplo el caso de varios periódicos en Estados Unidos, que siguen percibiendo ganancias desde sus versiones físicas, y no desde lo digital. "Esto demuestra dos cosas: por un lado, el impreso en sí mismo sigue teniendo un valor dentro de la audiencia fidelizada. Lo otro, es que los medios impresos nacionales no han encontrado la forma de ganar dinero a través de Internet. La estrategia de negocio que consiste en conseguir audiencia a través de los textos puede funcionar, pero no ha representado monetización desde el modelo económico. Eso hace que los medios tradicionales, sobre todo revistas y periódicos, estén en dificultades", dice el director.

Otro interrogante que surge es respecto a los contenidos, pues no sería descabellado pensar que tal vez los públicos estén migrando a otro tipo de información. Para García, el problema "no tiene nada que ver con la calidad de sus contenidos, sino con el modelo de negocio y con que los medios tradicionales no han encontrado dentro de su reestructuración una forma de que las personas se fidelicen a través de la red". De hecho, en este punto García explica por qué los números de las suscripciones a impresos sufren, pues aunque "siguen teniendo grandes audiencias en lo digital, pierden lecturabilidad", y el error está en cobrarle más a los suscriptores fieles. "Ese cobro por el papel es cada vez mayor, con cada vez menos información porque las revistas se han reducido, y hacen que el negocio sea insostenible. Disminuyó el número de lectores esporádicos, y se lo están cobrando a los lectores fieles", explica.

Televisa en Colombia: un reflejo de la empresa a nivel global

Para comprender qué pasó con la revista, habría que tener en cuenta lo que está sucediendo con la empresa a una escala aún mayor. Y es que Televisa gastó aproximadamente 215 millones de dólares en liquidaciones durante el tercer trimestre de 2018 a nivel mundial.

Dichos recortes son la muestra de que Televisa "quiere salir de esos negocios que no son tan rentables e invertir en los que sí lo son, como las operaciones por cable", tal como explica García. "Televisa le está apostando a nuevas series a través de plataformas digitales, está apostando más por lo visual, y no tanto por productos que no le generan tanta rentabilidad", dice.

Una oportunidad de cambio

Aunque el panorama sea preocupante para los medios impresos, especialmente los más tradicionales, existe la esperanza de que estos puedan descifrar las dinámicas de mercado que les permitan explotar las herramientas digitales sin dejar sus productos en físico, que todavía pueden sobrevivir. "El discurso de crisis de los medios pega duro, y los mismos medios se encargan de darle bombo a esa perspectiva. Hay reestructuraciones que responden a nuevos retos, y eso tiene implicaciones en el negocio nacional. No es que el periodismo se esté acabando, no es que los contenidos en sí mismos no tengan valor, es solamente utilizar la tecnología de manera innovadora para encontrar nuevos nichos y mercados que permitan dar respuesta al mayor problema que hay ahora: generar rentabilidad a través de la producción de contenidos de una manera no tan tradicional".

MÁS NOTICIAS DE CULTURA Y ENTRETENIMIENTO, AQUÍ