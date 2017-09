“Si hablo de crímenes es inevitable hablar de la violencia contra la mujer”: Paula Hawkins

El misterio, la envidia, los problemas familiares… el lado oscuro de las mujeres y también de los hombres es plasmado una vez más por Paula Hawkins, la escritora británica detrás del best-seller La chica del tren y quien estuvo en Colombia para presentar su nuevo libro Escrito en el agua (Planeta) que se ha convertido en uno de los más leídos en el país.

Escrito en el agua inicia con la muerte de Nell y en La chica del tren el asesinato de Megan a manos de un hombre se convierte en un punto clave de la historia. ¿Hay alguna necesidad personal de exponer la violencia contra la mujer en sus escritos?

En los dos libros hablo de la vida de las mujeres y los retos que enfrentan. Si hablo de crímenes es inevitable hablar de la violencia contra la mujer, porque es precisamente en el ambiente doméstico donde se presenta este problema. La violencia doméstica es un tema persistente en Reino Unido y sé que en Colombia también, por eso es algo de lo que hay que hablar y qué mejor que ponerlo en una novela, en una película, etc.

Escrito en el agua y La chica del tren tiene personajes masculinos poco amables…

Realmente no planeo que esos personajes hombres sean malos. La verdad es que ninguno de mis personajes es bueno totalmente y es cierto que en Escrito en el agua hay hombres terribles, pero hay otros que están tratando de ser mejores, puede que no tengan éxito, pero lo intentan. De todas maneras, el mejor personaje en términos de bueno y malo es un niño en el libro que nos muestra las dos caras.

Precisamente en Escrito en el agua uno de los personajes del libro es un adolescente, ¿cómo escribir para adolescentes sobre temas como el suicidio y la violencia contra la mujer teniendo en cuenta que este es el público principal en muchos de los países donde la leen?

No escribo para un público en particular. Se que en Colombia me leen jóvenes, pero lo que hago es permanecer fiel a la historia y eso es lo que me interesa. Pero sí tengo que decir que ese público joven, que veo en varias partes del mundo, es un público sofisticado de alguna manera porque ven que algo los está afectando. Creo que se pueden interesar por estos temas a modo de prevención a través de la lectura.

Vivimos tiempos políticos convulsionados, ¿cómo ve el papel del feminismo siendo usted una de sus defensoras?

Creo que gastamos tiempo viviendo en una sociedad posfeminista porque no vivimos en una sociedad de este tipo y aún tenemos muchos problemas, las estadísticas lo dicen, y por eso necesitamos ese tipo de posturas feministas. No soy una activista política, simplemente soy una escritora, pero lo que hago es contar cosas a través de mis libros.

¿Por qué escribir sobre el lado oscuro de las mujeres?

Jamás he sufrido las cosas terribles que aparecen en mis libros, pero como cualquier mujer de mi edad he sufrido acoso sexual en el trabajo o en la calle y así no lo hubiera sufrido he tenido experiencias cercanas, lo que pasa es que este es un tema que va más allá y que incluso puede ser político.

Escrito en el agua será adaptado al cine, ¿se involucrará?

No voy a escribir el guion, pero sí trabajaré con la persona que lo escribirá para hacerle anotaciones y sugerencias con la idea de que sea un poco lo que yo quiero que se refleje en la película.

¿Qué opinión tiene de la película de La chica del tren?

Me gustó mucho y creo que fueron fieles a la idea central del libro. Creo que mantuvieron esa atmósfera oscura y Emily Blunt hizo un gran papel al traer todas las características de Rachel: la carga personal y la vergüenza. Sé que algunos fans se decepcionaron de que pasaran la película de Londres a Nueva York, pero para mí no fue un problema.

Después de conquistar las ventas y tener el éxito en taquilla, ¿cuál es su reto ahora?, ¿está preparando otras historias?

Estoy pensando en mi nuevo libro, ya tengo un par de personajes pensados, tengo la idea de la historia, pero aún no he empezado a escribir.

¿Ya le devolvió a su papá el préstamo que le hizo mientras escribió La chica del tren?

(Risas) Fue un préstamo pequeño, pero fue un buen momento porque surgió el contrato de la publicación del libro y cuando eso pasó lo llamé y le dije: 'Ya puedes estar tranquilo, te voy a pagar'.

Escrito en el agua es uno de los libros más vendidos en Colombia y lo mismo pasó con La chica del tren. ¿A qué reto se enfrenta ahora?

Quiero que el siguiente libro esté mejor escrito, que sea más interesante, más complejo y eso es lo que me motiva.

Ha dicho que Agatha Christie es una de sus escritoras favoritas, ¿qué libro la marcó de ella?

Diez negritos