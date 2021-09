¿Debería Colombia oficializar el Bitcoin como lo hizo El Salvador?

En este nuevo episodio de Sala Tech, arrancamos con invitados que nos van a dar claridad sobre conceptos tecnológicos de los que todos los días escuchamos pero que poco entendemos.

Todos los días leemos acerca de criptomonedas, Fintech, Bitcoin, criptominería e inversiones, pero terminan siendo conceptos abstractos que no llegamos a comprender en su totalidad.

Seguramente han leído que El Salvador adoptó el Bitcoin como moneda legal, o que China prohibió las criptomonedas, o que Elon Musk decidió que los carros Tesla podrán comprarse con Bitcoins (y después se arrepintió) pero ¿qué significa eso? ¿nos debería preocupar? ¿u ocupar? A usted o a mí que estamos en Colombia y seguimos pegados a los dólares y a los pesos ¿en qué nos afecta si China decide prohibir las transacciones con criptodivisas? ¿vale la pena salir a comprar bitcoins?

Para intentar aclarar dudas (¡de ustedes y de nosotros!) Daniel Faura tuvo una interesante conversación con Pablo Zanetta.

Pablo Zanetta es Doctor en Derecho. Master of Science in Digital Currency. Sub- especialista en regulación y compliance, ejerce como abogado y provee asesoramiento integral en materia de criptodivisas y tecnología Blockchain. Además, se ha especializado en Derecho Informático, y brinda asesoramiento en IT & Software Development Contracts.

Nuestra conversación con Pablo no busca que mañana todos salgamos a trabajar en cripto minería o a comprar bitcoins desaforadamente. La idea es que empecemos a entender de qué se trata este tema que, aunque parece lejano, está más cerca de lo que pensamos.

Lo que alguna vez pareció el capricho de unos pocos hoy se ha transformado en el modo de vida de muchos, y tal vez, algún día, se convierta en su modo de vida.

¡Además, volvemos con nuestra sección DE PELÍCULA, con el título del momento: 007! Esta semana se estrena No Time To Die y Daniel Faura hace un recorrido por los gadgets más interesantes en la saga de James Bond, y prepárense, porque en la más reciente entrega, ¡la tecnología se apodera de todo!

Un nuevo episodio de SalaTech con la conducción y dirección de Daniel Faura.

Una nueva oportunidad para entender, aprender y en este caso -tal vez- ¡hasta invertir!