Diversidad y Dios

En las últimas semanas el nombre del pastor o religioso Alfredo Saade ha retumbado en las redes no solo por la noticia del llamado “Pacto Histórico”, sino por sus comentarios machistas y homofóbicos que levantaron la indignación de las redes sociales.

De inmediato la indignación fue titular de los medios de comunicación, la polémica de alguien cuyo pensamiento (por los trinos) podría ser denominado como medieval y anacrónico, tomó tal relevancia que no me dejó otro camino que dar mi opinión, que a decir verdad, me deja en la espada y la pared por mi trabajo con Gustavo Petro y mi labor de activista de la población LGBTI+.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra “homofobia” es interpretada o tiene el siguiente significado : “Aversión hacia la homosexualidad o las personas homosexuales” y sus trinos fueron eso, pura y física homofobia, sin hablar de su postura con el aborto, que bien mal sí lo deja parado.

Han pasado tantos años de esta lucha por la igualdad de derechos de la población LGBTI+… En Colombia la situación es aún más preocupante, es la Corte Constitucional la que nos ha otorgado derechos ya que el Congreso no ha tenido la voluntad política o las “pelotas” de tomarnos en serio en una sociedad que dice llamarse “respetuosa de las libertades”.

En lo que va de corrido de este 2021, son más de 27 mujeres Trans asesinadas, son las personas que tiene un promedio de vida de 35 años; después de ello, son torturadas, maltratadas y asesinadas. Este es el sector de la población LGBTI+ que presenta mayor vulneración a sus derechos, hay carencia de oportunidades laborales, no hay acceso a una atención de salud digna y de calidad y menos tienen posibilidad de poder acceder a una educación, todo esto las lleva a buscar en muchos de los casos, que su actividad económica sea las calles, la prostitución, el trabajo sexual y muy pocas poden tener una oferta laboral en una peluquería.

Los trinos de Saade sobre la población LGBTI+ me dan asco, repugnancia, aversión, repulsión, náuseas, disgusto, simplemente podría describirlas como sacadas de la cloaca de una sociedad que no puede aceptar vivir en la diversidad.

Ahora saldrán miles de excusas para poder justificar lo que escribió, dirá que eso no fue él, quizá fue otra persona, hará lo de los Ministros y culpara a su CM, o que todo era “Mentiris” como dirían ahora los influenciadores. Lo que está claro es que hasta la fecha de esta columna, no se ha retractado de lo escrito, que escrito está, que, como ser humano, gay y defensor de los derechos de mi población, me indigna y aborrezco sentirme así, al ver lo mucho que luchamos y lo poco que somos respetados.

Esta no es la opinión de alguien que trabaja con Petro, no, eso jamás; esta es la opinión de alguien que ha tenido que soportar a lo largo de su vida y carrera, los mil y un insultos, las cientos de discriminaciones por parte de personas que llevan su camándula como látigo y la biblia como ley.

La libertad de culto la respeto, la discriminación no la tolero; señor Saade, retráctese de sus palabras públicamente, un Pacto Histórico no puede verse inmerso en este tipo de casos y mi critica no es con el proyecto alternativo que busca un cambio, mi critica es a usted y lo que usted representa. Sé que me lloverán miles de críticas de personas cercanas, sé que habrá discusiones al interior del pacto por mi opinión, pero hay algo que no es negociable en ningún lugar y es la dignidad.

Twitter se ha convertido en el verdugo de más de uno, por opiniones y discusiones que en algún momento hemos tenido, esta red social es el baño de una cárcel donde usted encuentra de todo, desde cosas buenas, cosas malas, insultos y que suelen ser usadas en un momento determinado cuando se trata de la vida pública.

Hoy las redes le pasan factura a Saade, que debe dar explicaciones y disculpas a todos aquellos que ha insultado, maltratado y discriminado con sus letras.

@andrescamilohr