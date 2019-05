¿De qué equipo eran hinchas los Beatles?

Es normal que las grandes estrellas del rock sean fanáticas de algún equipo de fútbol, especialmente las británicas y las argentinas, países de gran tradición en las dos áreas: Elton John no sólo es hincha sino que en un momento llegó a ser el dueño y presidente del Watford, todos los amantes del rock noventero sabemos que los hermanos Gallagher se odian y acabaron con Oasis pero al mismo tiempo aman eternamente al Manchester City, Steve Harris tiene pintado en su bajo el escudo del West Ham de sus amores y todos los fans de Iron Maiden lo saben (lo sabemos), Fito Páez no le puede dedicar más amor y canciones a Rosario Central, Roger Waters es del Arsenal, Rod Stewart es del Celtic, Robert Plant dejó Led Zeppelin pero nunca va a dejar al Wolverhampton Wonders, Calamaro habla de Boca y River pero su corazón es de Independiente, el flaco Spinetta tocaba en conciertos con la camiseta de River…

En fin, rock y fútbol es una combinación de pasiones y leyenda, por eso es casi un misterio que aún no se sepa a ciencia cierta a qué equipo le iban los integrantes de la banda más legendaria de todos los tiempos: The Beatles.

Los Fab 4 de Liverpool cambiaron la música popular para siempre, fueron los grandes responsables de la masificación del rock y hay quien dice (y yo adhiero) que todos los subgéneros del rock se pueden vincular originalmente a una canción de los Beatles, ¿pero a qué equipo le hacían fuerza?

Varias biografías han señalado que Brian Epstein, el mítico manager de la banda, les prohibía hablar de fútbol para evitar perder fans. Hay que recordar que los 60 fue una década de rock, pero también de mucho impacto futbolero en Gran Bretaña: Inglaterra campeón mundial del 66, la batalla por la hegemonía de la liga entre el Everton de Harry Catterick, el mítico Liverpool de Bill Shankly, el legendario Manchester United de Mat Busby y el infame Leeds de Don Revie, un Newcastle temible, Tottenham y West Ham complicando a todo el mundo… Inglaterra respiraba fútbol con demasiados equipos grandes en disputa, dos de ellos originarios de Liverpool, y admitir un bando no parecía una decisión comercialmente inteligente para los Beatles, pero empezaron a dejar huellas.

Si nos atenemos a los hechos, antes de la final de la Copa FA frente al Newcastle, Bill Shakly, DT del Liverpool, recibió un telegrama firmado por los cuatro: “Best of luck lads, we’ll be watching on the tele. John, Paul, George and Ringo.” (La mejor de las suertes muchahchos, estraemos viendo en la TV). Además, en la portada del Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, un disco épico para la banda y para la historia del rock, aparece un futbolista: Albert Stubbins, un delantero que marcó una era para el Liverpool FC en los 40 y comienzos de los 50, y por estos dos detalles muchos señalan sin pudor que The Beatles eran fans de los reds. Pero la historia es mucho más larga que eso…

Stubbins era el ídolo del papá de John Lennon, quien insistió para que apareciera en la portada del disco. ¿Era Lennon hincha del Liverpool? Sí, por tradición familiar, pero no si hacemos caso a que no sólo nunca lo admitió, sino que en su canción Dig It, del álbum Let it be, es mencionado Matt Busby que, sí, jugó en Liverpool, pero en ese momento era el exitoso técnico del Manchester United. Además, Lennon celebró con su amigo George Best el título del United en la Copa de Europa del 68.

¿Eso quiere decir que Lennon le iba al United? Afortunadamente para la estabilidad mental de la comunidad de Liverpool, no. Pete Best, el primer baterista de los Beatles, antes de que fueran famosos, declaró que cuando estaban en Hamburgo y jugaban fútbol en sus ratos libres, “John siempre decía que había soñado con ser delantero del Liverpool”; lo que pasa es que con la fama se volvió apático al fútbol, pero su corazón siempre fue red. Por cierto, Best es hincha del Everton.

En el caso de Paul, las cosas son más claras: MacCartney es del Everton, aunque se quedó con la maña de Epstein de no generar polémica y por eso cada vez que le preguntan dice que le va a los dos (una vez respondió que le iba al fútbol inglés y ya… tibieza muy importante la de sir Paul). Lo cierto es que va a Goodison Park con frecuencia y en un momento de crisis del club se rumoreó que iba a comprarlo (como Elton John con Watford). Incluso ,en una entrevista reciente admitió que siempre va por los dos equipos de su ciudad, pero cuando hay derby prefiere que ganen los azules.

A George, en cambio, el fútbol le importaba tan poco que dejó una frase para la posteridad: “En Liverpool hay tres equipos, yo le voy al otro”. Por si acaso, en Liverpool sólo hay dos equipos, el Tranmere Rovers, considerado el tercer equipo de Liverpool por muchos, en verdad es de Birkenhead, que no es exactamente Liverpool.

Ahora, vale la pena contar que el hijo de Harrison es un abonado frecuente de Anfield y es uno de los hinchas más famosos de los reds.

Con Paul, obviamente, las cosas son diferentes. Primero porque si bien es de Liverpool, su padre putativo, Harry Graves, era un obrero fanático del Arsenal de Chapman, el mejor equipo inglés de la década del 30, así que no es de extrañar que el baterista sea abiertamente hincha de los gunners, algo que sólo pudo admitir cuando se acabaron los Beatles. Claro, como la tierra llama, los hijos de Ringo son vistos regularmente en Anfield haciéndole fuerza al Liverpool.

Más historias y debate de fútbol en p4ball.com