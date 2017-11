En deporte… ¿Antioquia sigue pensando en grande?

Andrés ‘Pote’ Ríos

“Antioquia piensa en grande” reza el eslogan de la ordenanza del plan de desarrollo de la administración que lidera Luis Pérez como gobernador de Antioquia para el periodo 2016-2019. Pensar en grande se sustenta en ideas grandes y las ideas sin hechos tangibles son solo eso, ideas. Más allá de la polarización que genera la figura de Pérez que va del amor al odio, hay algo que es tangible: en el deporte, el apoyo de la Gobernación de Antioquia no está pensando en grande.

La situación ha tenido diferentes anuncios que poco a poco se han ido acumulando. Desde hace un par de años el poderío y la buena organización que se veían con el equipo de ciclismo Orgullo Paisa se han visto deteriorados gracias a grietas en lo que antes era impecable: el apoyo económico, la buena gestión y los resultados.

Los síntomas han dado ciertos avisos. Es claro que Antioquia es un departamento que es potencia en el ámbito deportivo en el país. No en vano los juegos deportivos nacionales, como los de 2015 (130 medallas de oro), han tenido un dominio absoluto de la delegación maicera. A eso hay que agregarle que ese boom de nuestro país en las justas internacionales del calendario olímpico –incluyendo los olímpicos, suramericanos, bolivarianos y demás– tienen una alta participación muscular de deportistas de esta región. Adicional a esto, ha sido tradición que al comparar la fuerza deportiva de Antioquia con la de otros departamentos, por presupuesto, orden administrativo, infraestructura, metodología, mano de obra y filosofía, la diferencia es abismal. Incluso muchos deportistas de otras regiones buscan ser reclutados bajo los colores blanco y verde para obtener mejores beneficios y lograr un mayor éxito.

Pero todo parece indicar que las cosas no andan bien y la queja nace de los protagonistas, de lo más importante en este proceso: los deportistas. La “calma” la rompió esta semana el boxeador Yuberjen Martínez, ganador de una medalla de plata en los Olímpicos de Río en la categoría de 49 kilogramos. “Es algo que nos tiene a todos desmotivados por todo lo que acontece en Antioquia, que es la potencia del deporte y pues con el señor gobernador estamos desconcertados. Hace cuatro meses no recibimos el apoyo económico y en todo el departamento estamos desconcertados”, afirmó el púgil paisa.

Así es. El apoyo que le da al buen Yuberjen la Gobernación de Antioquia tiene un atraso, según el deportista, de cuatro meses. Y no solo es con él, también han afirmado en diferentes medios que otros boxeadores como Ceiber Ávila y Jorge Vivas tampoco han vuelto a recibir su plata. Y ni hablar del trino de Sofía Gómez, apneista con dos récords mundiales. Ella, en su cuenta de Twitter, escribió: “A mí el año pasado me quitaron el apoyo sin ninguna explicación, ahora no quitan el apoyo pero no les pagan en meses… ¿Antioquia piensa en grande?”.

¿Y qué dice la Gobernación? La entidad que canaliza los apoyos y los pagos a los deportistas es Indeportes Antioquia y según declaraciones dadas por su gerente a diferentes medios de comunicación, todo se resume a un problema del “tema presupuestal”.

En declaraciones que recogió el periódico El Colombiano, Hernán Elejalde, gerente de Indeportes Antioquia, afirmó que el pago de estos apoyos depende del presupuesto que exista y dejó en claro que no se les debe a Yuberjen y otros deportistas cuatro meses, se les debe solo dos.

"Por un tema presupuestal no hemos podido pagar los últimos dos meses, por lo que no es justo que Yuberjen diga que se le deben cuatro", señaló en otra declaración el directivo, en este caso al El Espectador.

En conclusión, no hay plata para pagarles a estos deportistas. Yo lo llamo desorden, poca planificación, burocracia y falta de gestión. Los presupuestos en lo público no se planifican como lo haría una ama de casa en su hogar (ellas tienen más orden) por semana, por día o por mes. No, son cosas anuales, a veces hasta por cuatrienios. Así que decir que ahora no hay plata es una muestra de desidia y falta de atención. Y a eso hay que agregarle la conchudez del señor Elejalde al decir que no son cuatro meses los que se deben, que son dos y que por favor no se quejen tanto…

Fuera de padecer el bolsillo vacío, Yuberjen le salió a deber a la institucionalidad por pedir que se le pague lo que se le prometió y se ganó a pulso representando a Antioquia y a Colombia.

Es que, señor Elejalde, no importa si son cuatro meses, dos meses o un día, esto hay que manejarlo con seriedad y a una persona que centra su vida en representar un departamento o un país mediante el deporte no se le puede deber un solo día, más cuando hay un compromiso de por medio. Colombia ya es una potencia a nivel regional en deporte, Antioquia lo ha sido siempre. Eso es pensar en grande, por favor, no vayan en contra de esa premisa que lleva al éxito.

Por Andrés ‘Pote’ Ríos / Twitter: @poterios