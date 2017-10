Oprah Winfrey: la gran diosa

Mar Candela

Varias veces ganadora del Premio Emmy por The Oprah Winfrey Show, el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión, además es una influyente crítica de libros, actriz nominada a un Premio Óscar y editora de su propia revista. Según la revista Forbes, fue la persona afroamericana más rica del siglo XX y la única de origen negro en poseer, en el mundo, más de mil millones de dólares durante tres años consecutivos. También fue la mujer más poderosa del año 2005 según Forbes. En el 2017 se ha estado hablando sobre cómo gasta su dinero, cosa que no entiendo: ¿por qué ha de ser relevante en qué decide alguien gastar su propio dinero?

Lo impactante para mi es conocer su historia humana, saber que aún cuando sufrió innumerables abusos físicos y psíquicos que hicieron de su vida una pesadilla, ella ha llegado a ser quien es por mérito propio. A los 13 años decidió escaparse de la casa de su madre y por haberlo hecho las autoridades la enviaron a un centro juvenil de detención, tuvo la enorme suerte de que ese día había sobrepoblación en las instalaciones y no fue recluida. Después de este episodio, Oprah fue a vivir con su padre en Nashville. Vernon Winfrey era un hombre muy estricto y no le permitía llegar a casa después de la media noche. Él le exigía que leyera un libro cada semana e hiciera un reporte sobre lo que había comprendido. Esta estricta disciplina resultó ser beneficiosa para Oprah, porque a los 17 años una estación de radio la contrato.

Oprah siempre supo superar todos sus obstáculos y su infancia traumática no recortó sus alas. Se inscribió en una Universidad Estatal, donde obtuvo una especialización en Alocución y Artes Interpretativas, además ganó varios concursos de belleza.

A los 19 años se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser corresponsal de televisión y la persona más joven en ser presentadora de noticias en la estación WTVF-TV. Tres años después, con sólo 22 años, tenía una oferta para presentar un programa de televisión (La gente habla). Su primera aventura en la pequeña pantalla duró ocho años.

Gracias a su extraordinaria y particular presencia ante la cámara, al cumplir los 30 años la carrera profesional de Oprah Winfrey da otro paso adelante. La WSL-TV de Chicago la contrata para presentar su propio programa de mañana, el A.M. Chicago. En pocos meses consigue colocar su talk show en el número 1 del ranking de audiencias. Sin duda la razón del éxito de este programa es su presentadora y esto es notorio en septiembre de 1985, cuando el A.M. Chicago se convierte en The Oprah Winfrey Show, el comienzo de una vida de éxito profesional de Oprah .

Su enorme éxito en este medio le ha servido para llevar a cabo muchas otras actividades. Incursionó en el mundo del cine participando como actriz en títulos conocidos mientras sigue la línea del talk show televisivo. Poderosa pero con humildad, gracias a todos estos frentes abiertos en su carrera profesional, hoy día Oprah es considerada la primera mujer de color billonaria y la mujer más poderosa de la televisión de los Estados Unidos, pues sólo en ese país casi 30 millones de espectadores siguen su programa.

Oprah se vendió como una mujer autentica y sin miedo. Eligió el amor antes que al odio. Frente a las cámaras llora, ríe y se conmueve; parece una persona del común, con quien la mayoría puede identificarse. Defiende los derechos de niños, mujeres, homosexuales, desheredados por la vida y, por supuesto, los de las personas de raza negra. Ella se abre a su público y consigue que sus entrevistados cuenten lo que siempre callaron. Fue en su programa (año 2000) que el ex-presidente George W. Bush confesó por primera vez su pasado de alcoholismo. Entregando lo mejor de sí Oprah ha demostrado que es una Diosa Humana sin mayores pretensiones.

Oprha es un icono internacional de mujer aguerrida y libertaria que todas las mujeres debemos tener en cuenta como referente en nuestras vidas.

Por: Mar Candela / @femi_artesanal