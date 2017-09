La construcción de nuevas masculinidades de la mano de las mujeres: Humberto de La Calle y Armando Baquero

Mar Candela

En cuanto a la libertad de pensamiento, es cierto que sin ella no hay pensamiento, pero aún es más cierto que cuando el pensamiento no existe tampoco es libre. En los últimos años ha habido mucha libertad de pensamiento, pero no pensamiento. Algo así como el niño que, no teniendo comida, pide sal para sazonarla. Lo dijo Simone Weil, filósofa francesa.

Hago esta reflexión antes de hablarles de mi experiencia de diálogo con dos hombres que han trabajado abiertamente el tema de la justicia de género desde su realidad. Porque para mí ha sido crucial tener claro que la revolución humanista es el pensamiento llevado a la acción. No obstante, cuando me encontré con los postulados de Simone Weil comprendí que no se trataba solo del pensamiento libre, sino de la formación del pensamiento; es decir, de la maduración estructural del pensamiento, ya que de nada nos sirve ser libres para pensar si nuestro pensamiento no obedece a lo justo.

Y esta reflexión me lleva al ejercicio educativo de dialogar con diferentes hombres en el país con agenda política sólida para cuestionar la masculinidad, el machismo, el sexismo y sobre todo para hablar de feminismo y desde ahí cultivar un pensamiento a favor de la construcción de hombres libres de machismo.

Inicié esta serie de diálogos con el señor Humberto de La Calle, actual precandidato presidencial quien no necesita presentación. Desde su realidad aportó la propuesta de un proceso de paz con perspectiva de género y es un hombre que, siendo bastante mayor, abiertamente habla de una construcción sin sexismo.

Y también hablé con Armando Baquero, a quien sí debo presentarles para que comprendan lo importante que ha sido su aporte a esta deconstrucción y construcción de pensamiento. Es un joven poco reconocido a voluntad. Y hago énfasis en que lo es a voluntad personal, ya que siendo hijo del reconocido y ya fallecido político llanero Omar Armando Baquero, este joven no se comporta como un delfín más del país y, desmarcado de los logros de su padre, decidió iniciar su proceso personal con la ciudadanía.

Es así como este joven, con tan solo 24 años de vida, siendo politólogo y relacionista internacional en formación, se ha dedicado al activismo, trabajando hace unos años con la ciudadanía los diferentes temas de interés coyuntural para la construcción de país. Uno de ellos es la búsqueda de un territorio libre de violencia de género en su región, otorgándoles a las mujeres herramientas sólidas de poder mediante el acceso a la formación en emprendimiento empresarial, y discutiendo con los hombres la búsqueda de nuevas maneras de vivir la masculinidad. Sobre todo, fortaleciendo desde encuentros saludables y discusiones sesudas la idea de que es inaceptable en una sociedad justa un hombre golpeador.

El Llano es la única región colombiana que tiene un movimiento ciudadano a favor del machismo; por eso es tan importante la labor de este joven en esa región.

¿Cómo construir un país sin sexismo y violencia machista? A mi juicio esa fue la pregunta más importante que realicé al señor Humberto de La Calle y a Armando Baquero. Humberto respondió que desde la agencia política a las mujeres, dándoles la oportunidad real de llegar al poder partidista con la ley cremallera, que es una lista cerrada para la votación en elecciones hombre, mujer, hombre mujer, y en la cotidianidad formando desde el hogar y desde los centros educativos contra el sexismo.

La respuesta de Armando Baquero fue que esta construcción se logra mediante el trabajo concreto y directo con la ciudadanía. Propone este joven llanero acercamientos reales de los políticos serios con las mujeres, para que las mujeres sean las que tengan la iniciativa de la elaboración de las políticas de las transformaciones sociales que necesitan. Es la razón por la cual, cuando le di la palabra a Armando Baquero para que le hablara a Humberto, este joven -con la sagacidad de un activista- lo invitó a visitar a las más de 500 mujeres que caminan con él en Villavicencio.

Me sorprendió que Humberto no diera la respuesta cliché típica de todo político en campaña: "habla con mis asesores" o “lo tenemos que ver por tema de agenda”: sin titubeo dijo que sí iría. Armando me ha preguntado si conozco al precandidato lo suficiente para afirmar que cumplirá su palabra. Tuve que ser honesta y decirle que a Humberto no lo conozco más allá de los minutos compartidos en ese diálogo, no obstante tengo confianza en que cumplirá su palabra como lo hace toda persona honorable que conoce el valor de la palabra dada, y espero poder participar de este enriquecedor ejercicio con las mujeres para construir un pensamiento sólido y desde ahí un país con las mujeres y sin sexismo, donde todos sin importar, quiénes seamos, seremos beneficiados de esa realidad.

Por: Mar Candela / @femi_artesanal