Shakira presenta El Dorado

La espera terminó. Hoy, por fin, luego de 3 años, podemos escuchar el nuevo álbum completo de la cantautora colombiana Shakira, titulado El Dorado. Después de mantenernos impactados con temas que se hicieron súper éxitos como La Bicicleta con Carlos Vives, logrando posicionarla en el primer lugar de los tops más importantes de la música a nivel mundial y Chantaje, en compañía de Maluma, alcanzando más de mil millones de reproducciones en YouTube, ahora podemos descubrir un disco de 13 temas entre español e inglés.

Su más reciente sencillo Me enamoré ha alcanzado más de 18 millones de visualizaciones en YouTube.

En la portada podemos contemplar a la cantante originaria de barranquilla, de una forma brillante y seductora, resaltando detalles dorados.

El título del disco se inspira en la leyenda de El Dorado, una ciudad que guardaba tesoros preciosos, que muchos trataron de encontrar durante muchos años. Siguiendo la temática muy interesante de su álbum, Shakira escondió tesoros alrededor del mundo en donde los fanáticos de 900 locaciones, en seis continentes, participaron para descubrir la lista de canciones, invitando a sus seguidores a formar parte de su búsqueda a través de ShakiraElDorado.com, una mecánica digital muy dinámica para ubicar los hot spots del gran tesoro que tiene para ti, abriendo un mapa desde tu celular, con lyrics de las canciones, partes de las canciones nuevas, videos exclusivos de las grabaciones de su disco y fotos autografiadas, siendo regalos virtuales.

Mezclando ritmos urbanos y de vallenato, como lo esperábamos, existen colaboraciones interesantes como: Deja Vu con Prince Royce, Perro fiel junto a Nicky Jam y Trap con Maluma.

También la colombiana presenta material en inglés, como When a woman, Coconut tree y What we said, una colaboración interesante con la banda canadiense de reggae pop Magic!

Siendo fiel a sus raíces, Shakira mantiene el toque colombiano en sus ritmos y continúa enamorándonos con sus movimientos y cautivándonos a escuchar todos los temas de este nuevo disco, que es un gran tesoro por descubrir, titulado El Dorado.