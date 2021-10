El reconocido- y controvertido- empresario de accesorios no se salva de las arbitrariedades de las aerolíneas.

Mario Hernández se ha hecho célebre por sus controvertidas opiniones políticas en los últimos años. Mario Hernández y su queja viral por pasaje de 10 millones de pesos

Sin embargo, el empresario de accesorios, esta vez mostró en su plataforma en Twitter una queja de un padecimiento bastante común.

Se trata de las arbitrariedades que cometen aerolíneas como Avianca (incluso hay una cuenta en Twitter para denunciar los abusos que la aerolínea les hace a sus pasajeros).

La suya: cobrarle un pasaje de 10 millones de pesos cuando él lo había reservado por unos 6,7 millones.

Por esta razón, Hernández señaló a la aerolínea.

“Avianca no me atendió a tiempo. El tiquete valía 6,7 millones; hasta hoy me atienden y me dicen que el tiquete cambió la tarifa [a] 10,7 millones. Es culpa de ellos, ¡¿y yo tengo que pagar?! ¿Qué tal?”, cuestionó el empresario .