Manifiesta: De la moda a los tapabocas hechos por ex combatientes

View this post on Instagram

Hoy es el día de la mujer trabajadora, por ende queremos reconocerle a quienes trabajan por La Paz y la reconciliación este 8 de marzo. Queremos que ustedes sepan siempre qué hay detrás de las prendas, pues hay mujeres con una historia. Nuestro grupo está formado por mujeres en Icononzo que se esfuerzan en confeccionar prendas para La Paz, y también por mujeres en Bogotá que buscan que dicha representación nunca pierda ni su rumbo ni su esencia. Somos abiertamente feministas y queremos luchar por nuestros derechos desde todos los ámbitos. “Somos la furia de las mujeres como fuerza poderosa para la revolución”. También reconocemos a las mujeres que han aportado a esta lucha desde la compra de una prenda, a las mujeres que han modelado con nosotros y a todas aquellas que creen en esto. Para nosotras aunque La Paz no tiene género, queremos que sea siempre en pro de las mujeres. Hoy no les venimos con promociones para que nos compren y ya, hoy queremos que entiendan nuestro trabajo y además piensen en una Colombia en Paz y FEMINISTA. 💚💚💚 VENCEREMOS.