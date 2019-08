Manejar con Beat: mucho más que una opción temporal

Jorge Godoy es chileno, pero hace varios años se mudó a Bogotá. Es ingeniero comercial y abogado. Tiene 40 años y durante el último año y medio viene conduciendo en Beat, una plataforma que ofrece una alternativa de movilidad sus usuarios a través de una aplicación y, gracias a eso, no solo logró mantener a su familia en una época económica difícil, sino que pudo emprender el negocio de sus sueños.

Hoy todavía maneja su carro para ganar dinero extra, pero sobre todo por agradecimiento a una empresa que le brindó oportunidades de salir adelante en el momento en el que lo requirió. Fue uno de los pioneros en usar la aplicación, que busca facilitar que los usuarios se muevan dentro de las ciudades. ​

“Conozco Beat desde su llegada al país. Les creí todo lo que ofrecieron, y siempre me han cumplido”, dice Godoy. Conoció de la empresa como cualquier otra persona, por la publicidad que hacen y porque un amigo le comentó sobre ella.

“Lo que me llevó a quedarme es que todo lo que me ofrecieron se fue cumpliendo. Probé y al principio dieron buenos incentivos. Los lograba y sí me los pagaban. Al principio ganaba más de un millón de pesos semanalmente”, cuenta el feliz conductor.

Esas ganancias y su propósito de trabajar durante un año ‘de sol a sol’, como él lo manifiesta, hizo que pudiera montar la empresa de sus sueños: un instituto de inglés, ubicado en el barrio La Castellana, en Bogotá.

Tras esto, hoy solo maneja en la mañana (antes de entrar a la oficina), y en la tarde (cuando termina), tratando de completar 6 viajes al día. Dichos viajes le dejan una ganancia neta de 50 mil pesos por cada jornada.

“Es un buen vicio. Tu esfuerzo es directamente proporcional a la retribución económica. Ya no dependo 100 por ciento de eso, pero si tengo el carro disponible para ofrecer un buen servicio. Lo hago también por agradecerle a Beat lo que hizo por mí”, apunta Godoy.

De hecho, cuando planea vacaciones con su familia, planifica bien su tiempo para trabajar lo suficiente con su vehículo como para lograr ahorrar la suma que necesita. Así no se endeuda, ni tiene que sacar dinero que ha dispuesto para otras cosas.

Además, Jorge dice que una de las ventajas de trabajar en Beat es que las personas pueden manejar su tiempo como mejor les parezca. “Te hace volverte un buen administrador del tiempo y del dinero”, afirma.

“Si logras entender el funcionamiento de Beat te vas a dar cuenta de que se trata más que de un trabajo de desvare. Conozco a varias personas que ahora lo hacen de tiempo completo porque en ningún otro lugar les van a pagar igual”, dice Godoy.

“Al principio uno de mis miedos era la seguridad, pero cambié totalmente de opinión por un inconveniente que tuvo mi esposa como usuaria, quien envió una encomienda con Beat y el hombre intentó robársela. Fuimos a las oficinas y ubicaron al conductor rápidamente, y hasta llegó la policía para ayudar a recuperar el objeto”, anota.

En cuanto a la seguridad del conductor, Jorge piensa que todas las aplicaciones tienen su riesgo. “Es un tema de que en la sociedad en que estamos hay un cierto grado de delincuencia, así que el grado de riesgo es como en de cualquier trabajo. Sin embargo, pude comprobar que Beat está en disposición abierta de colaborar para que esos percances lleguen a buen término”, manifiesta.

Otra de las razones por las que le gusta de manejar con la plataforma es el hecho de conocer personas nuevas. De hecho, recuerda una bonita experiencia que tuvo al prestar el servicio a una mujer, cuya hija la habían atropellado. Estuvo con ella toda una tarde, haciendo varios viajes del hospital a su casa.

“Duramos como tres meses más hablando. Su hija se salvó. La señora y yo nos hicimos buenos amigos, fue muy agradecida. Me siento feliz de haberle prestado el servicio que ella necesitaba”, cuenta Godoy.

Precisamente, la calidad de las personas es algo que hace que Godoy confíe en la empresa. “Detrás de la aplicación hay personas jóvenes, proactivas, que solucionan inconvenientes y que hacen estrategias interesantes para beneficiar a los conductores”, afirma.

También le da tranquilidad ver que Beat está en varios países y que se están posicionando en Bogotá con dos puntos de atención visibles. “Sería muy interesante que se formalice este trabajo como opción real para personas que necesitan ingresos. La idea es que esto no se mire como trabajo informal o ilegal. A la hora de la verdad es algo que Colombia necesita, es una fuente de trabajo”, concluye Godoy.