La explicación de Duque a no querer ir a debates con Petro

Faltando pocos días para la segunda vuelta, el candidato Iván Duque explicó por qué no quiere ir a debeta con Petro.

Desde Cartagena, el candidato del Centro Democrático, dijo que las diferenecias marcadas en los discursos de las dos campañas hacen que él prefiera no debatir.

Además, agregó que no le gusta que se asegure que en un partido están los corruputos y en el otro los buenos.

Sus punto de vista lo expresó el pasado jueves 7 de junio, en medio de un Congreso de Camacol, que se llevó acabo en la ciudad amurallada.

"Esos discursos maniqueos no me gustan y menos cuando son inconsistentes porque, entonces van y piden el respaldo del partido con el que Samuel Moreno se robó a Bogotá y eso ya no entra en el discurso. A mi, esas cosas, me parecen, hasta hipócritas", dijo.

Además, señaló que la justicia social no es patrimonio de uno ni de otro.

Y que con esos discursos se crean los odios de clases.

Debate

Desde hace varios días, medios de comunicación han instado a Duque a que se presente a un debate televiso con Petro.

Una iniciativa de los canales públicos y regionales para llevar a cabo el último gran debate entre los candidatos que quedan en contienda, Gustavo Petro e Iván Duque, se ha visto indefinida por la no confirmación de uno de los candidatos.

La fecha y las condiciones del debate dependen de la confirmación de participación por parte del candidato.

Duque que se ha mostrado recio a asistir a las confrontaciones televisadas.

