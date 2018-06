Revelan las causas por las que murió el bebé de 10 meses abandonado en Bogotá

El director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, reveló este sábado las causas del fallecimiento de un bebé de 10 meses de edad que había sido abandonado, aparentemente por su madre, en el barrio Diana Turbay de la localidad Rafael Uribe Uribe, en el suroriente de Bogotá. El bebé falleció este viernes en el Hospital Santa Clara.

Según Valdés, el bebé de 10 meses no mostró pruebas de maltrato o de abuso sexual. "En el análisis que hicimos en el instituto el menor no presentó ningún signo de violencia, ni abuso sexual, no presentaba bajo peso y no tenía signos de ningún sufrimiento. La patología del menor es de origen patológico natural y estamos investigando esas causas", indicó.

El galeno explicó que la indagación de Medicina Legal apunta a un posible caso de hemorragia como causa de la muerte del menor. Se están identificando las causas de este caso.

Por su parte, la directora del Icbf, Karen Abudinen, anotó que el bebé de 10 meses fue dejado por su madre en cuidado de las autoridades debido a que esta sufría de varicela. "La madre en ningún momento ha dejado al niño abandonado, pero sufre de una varicela, por lo cual los médicos sugirieron mantenerla aislada debido a la situación médica del niño. Inclusive la mujer se encuentra en el hospital y nos ha acompañado", anotó.

