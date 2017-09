Mujer denuncia que fue brutalmente golpeada por el hombre con el que se iba a casar

Andrea Marín, una publicista barranquillera, denunció a su prometido, Oscar Mauricio Bustos, por haberle dado una fuerte golpiza luego de que ella lo confrontara por haberle encontrado fotos de otras mujeres en su celular. La relación de Andrea y Oscar al parecer iba viento en popa hasta hace unos días cuando decidieron salir de rumba a uno de los bares de Barranquilla.

La mujer aseguró que de un momento a otro a Bustos decidió irse del lugar y ella le preguntó que por qué. Fue ahí cuando, aparentemente, vio en el celular que tenía fotos de otras mujeres y decidió confrontarlo. “Habíamos estado de celebración este fin de semana que pasó, salimos a rumbear y de un momento a otro cuando estábamos en la discoteca me dice que ya nos íbamos; le pregunto por qué nos íbamos tan temprano y me dijo que ya estaba bueno”, añadió Marín en una entrevista con Blu Radio.

Marín agregó que luego de la confrontación y de seguirlo hasta su apartamento ocurrió todo: “Luego él me agarra por el brazo, me tumba al suelo, me pone su pierna sobre mi pecho y mi estómago, yo intento defenderme pero él me neutraliza golpeándome en la cara fuertemente”. Andrea decidió denunciar a Mauricio ante la Fiscalía, luego de que Medicina Legal le diera 20 días de incapacidad.

Ella es Andrea Marin, una de mis mejores amigas. Fue agredida brutalmente por su prometido Oscar Mauricio Bustos 😠https://t.co/bAHk7CG4ym pic.twitter.com/PnB4S0nuXf — Ruby Soho (@casinegrita) 27 de septiembre de 2017

Andrea se comprometió hace un mes con Mauricio. Aseguró que le devolvió el anillo de compromiso el día que la golpeó.