Indignados en Twitter por niños que cantaban ranchera en un jardín

La indignación en Twitter es una cosa que se da todos los días de diferente manera y por diferentes cosas. La de este fin de semana es por un video publicado en el que aproximadamente unos 20 niños, que no superaban los seis años, cantan una canción del cantante de música popular Alzate, llamada 'Maldita Traición'.

El tema musical que en varias partes hace alusión a la infidelidad y a la ingesta de licor y que tiene letra agresiva en algunos momentos como "Maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor, no quiero beberla pero este dolor, me obliga a tomarla". La canción, del denominado género de la ranchera, es cantando a todo pulmón por los menores de edad, lo cual suscitó un debate en la red social, pues muchos opinan que no es el tipo de música que deben cantar menores, más cuando hace referencia a la infidelidad y al patrocinio del alcohol.

Este país no tiene futuro…. Nos jodimos pic.twitter.com/M3iLNi1RAB — Javier Ruiz Agudelo (@ContraGodarria) September 24, 2017

Ya no se sabe qué es peor… Esos niños ya aborrecen las canciones infantiles, perdieron la inocencia musical! — Ay Alejandra! (@Aleminoacida) September 24, 2017

Los niños son el futuro. El problema está en quien les enseña. ¿Qué clase de "maestro" piensa que esa es una canción adecuada para enseñar? — Mauricio_S_P (@Mauricio_S_P) September 24, 2017

Y por qué les enseñan esa 💩💩💩 si ellos son total inocencia y pureza. 😔 — Jdy Sanz  🇲🇽 (@ZaraZaras) September 23, 2017