Saúl Cruz sí mintió sobre supuesta agresión del camarógrafo de Noticias Uno

En versión libre ante la Procuraduría, el subsecretario del Senado, Saúl Cruz, admitió que dijo mentiras sobre la supuesta agresión de la que fue víctima de parte de un camarógrafo de Noticias Uno.

Cruz mintió cuando dijo en la plenaria del Senado que el camarógrafo lo había agredido. Si bien la mayoría de los congresistas lo apoyaron, los videos publicados por el noticiero confirmaron que este episodio no sucedió como lo señaló el funcionario. El día que lo suspendieron por tres meses, aseguró que "lo lo que siento es que tuve el contacto, pero una agresión directa de él (el camarógrafo) no la veo de esa manera”. Asimismo, aseguró que en la plenaria en el Senado y "que por la persecución errónea trasmití algo impreciso que no se ajusta a la realidad".

Lo cierto en este caso es que Cruz, ni lo senadores que lo apoyaron, quedaron bien parados.