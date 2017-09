Claudia López aumenta las polémicas con la despedida del papa Francisco

La visita del papa Francisco a Colombia fue seguida por millones de personas, y no pocos expresaron su rechazo con algunas de las situaciones que el papa vivió en sus recorridos. El final de la visita apostólica del sumo pontífice a Cartagena tuvo la mayor de las polémicas, con un mensaje de la senadora Claudia López que fue considerado como demasiado regionalista.

El mensaje de la senadora de la Alianza Verde estaba en la misma tónica de varios publicados por muchos usuarios de Twitter, que pidieron en las redes sociales que se dejara descansar al papa Francisco luego de su agotadora visita de cinco días a Colombia.

Cuando se presentarion los artistas del Carnaval de Barranquilla en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, la precandidata presidencial pidió que no le dieran de regalo una marimonda.

De por Dios no le vayan a regalar una marimonda!!! Qué pena… déjenlo ir a descansar por favor!!! #GraciasPapaFrancisco

El mensaje causó la reacción airada de miles de usuarios de la red social en la Costa Caribe y en los usuarios del sur del país, debido a que la candidata pidió que se le diera un tratamiento a esta costumbre de los habitantes costeños diferente a los de otros elementos como el sombrero aguadeño, la ruana boyacense y el propio sombrero 'vueltiao'.

La candidata se defendió con un nuevo ataque, asegurando que sus críticos eran "regionalistas y sentidos" y repitiendo su petición de que se dejara descansar al papa, que al momento de elaborar este artículo vuela sobre el mar Caribe en medio de su viaje a Roma.

No sean tan regionalistas ni sentidos. No es por la marimonda ni por el carnaval sino por la oportunidad. El pobre Papa debe estar agotado! https://t.co/ymdl7tFH1d

No me cuesta nada, pero no es una ofensa. Relax!!! #ModoPapa

— Claudia López (@ClaudiaLopez) September 11, 2017