Hija de Jorge Luis Pinto denuncia maltrato de su exesposo, representante a la Cámara

El representante a la Cámara por Bogotá Andrés Felipe Villamizar está en la mira de las autoridades, luego de la denuncia de maltrato intrafamiliar que le interpuso su exesposa, Verónica Pinto, hija de Jorge Luis Pinto, y con quien tiene un hijo de 9 meses de edad.

La mujer agredida, en diálogo con Blu Radio, reconoció que sufrió de una larga serie de agresiones físicas pero sobre todo psicológicas realizadas por su exesposo. “Lo grave no son las agresiones físicas, lo grave es el daño psicológico que me ha hecho durante los últimos meses básicamente utilizando a mi hijo como trofeo”, dijo.

En la entrevista, aseguró que la denuncia interpuesta ante el representante no tenía ninguna intención de convertirse en pública. “Yo no fui quien llevé a los medios la denuncia. Yo la presenté ante la Comisaría de Familia y luego se convierte en pública”, explicó.

Verónica Pinto se mostró preocupada por la posibilidad de que Villamizar esté aprovechando su cargo como congresista para ganar la custodia de su hijo.“A él se le entregó la custodia mientras yo estaba hospitalizada por depresión a raíz de todas las circunstancias que yo estaba viviendo en mi hogar. No entiendo cómo pasó tan rápido cuando yo debo varios meses esperando que pase algo”

La hija de Jorge Luis Pinto aseguró que su padre, actualmente técnico de la selección de Honduras, es uno de sus principales apoyos en el caso.“Él ha estado al lado mío en todo este proceso, ha sido un apoyo gigantesco y sin él y sin mi mamá yo no estaría aquí. Sin embargo, él también ha recibido ofensas”, dijo.

La denuncia, en caso de convertirse en penal, pasaría a ser juzgada por la Corte Suprema debido al fuero de Villamizar. El representante aseguró en su cuenta de Twitter que “en las próximas horas” daría su versión sobre el tema.

1. Por respeto a mi hijo y a mi ex esposa no me he pronunciado sobre las denuncias hechas públicas recientemente.

— andresvillamizar (@afvillamizar) August 9, 2017