Yidis Medina agredió a un periodista en plena calle

El video que ha estado rodando en las redes sociales muestra el momento en el que la ex congresista de una manera agresiva se baja de su camioneta para increpar a una de las personas que la está filmando.

En ese momento se observa que se trata del periodista Juan Carlos Quiroga, quien queda contra una pared mientras Medina le grita a todo pulmón, “¡Pégueme usted a mí, pégueme a mí como le ha pegado usted a la gente pobre!”, es ese momento aumentó la algarabía y otras personas empezaron a silbar y a gritarle al periodista.

En ese instante de manera violenta la ex congresista le quita el teléfono de la mano y lo lanza con todas sus fuerzas contra el suelo. El periodista que se ve claramente afectado, opta por cruzarse de brazos mientras Medina le sigue gritando. “¡Atrevido, mi marido no violó a mis hijas, respete!

En ese momento intervino un policía que se acercó para calmar a la ex congresista y es cuando Medina se va a su vehículo, mientras tanto los demás hombres que están en el lugar continúan el ataque contra el comunicador.

“Cuando yo veo que ella se viene encima mío para grabar la evidencia, me quita el celular, lo estrella contra el piso, y lo desbarata, en ese momento Medina asegura que yo señalé que el actual compañero sentimental viola a la hija menor de ella, situación que no he publicado”, le dijo Juan Carlos Quiroga a RCN Radio.