Por más de 20 días se han extendido las manifestaciones en el país del sur del continente tras el estallido social y aunque la situación ha estado muchas veces complejas, los chilenos no se cansan de salir a las calles a seguir peleando por sus derechos. Ahora, con el fin de darle otra cara a las manifestaciones se conoció ¡El que baila pasa! Nueva forma de protesta en Chile.

Y como ya son varios días, hay que apelar a la creatividad para poder demostrar que las manifestaciones son pacíficas y que la única finalidad de estar en la calle es demostrar que los ciudadanos están cansados de los abusos.

Esta manera de manifestarse se dio en Viña del Mar, en donde los protestantes tenían una calle cortada, que con esta iniciativa se transformó rápidamente en viral y se ganó el amor de las redes sociales.

El "juego" es simple, las personas que bloquean las calles solo dejan pasar a los automovilistas luego de convencerlos de bailar para dejarlos pasar. Y tal como se ha visto en los videos que llenan Twitter, los conductores y acompañantes se suman sin algún problema a esta nueva forma de protestar.

Me gusta eso de "el que baila pasa"

Demuestra que a pesar de todo, siempre intentamos ver y hacer las cosas con alegría

Pero que la alegría no borre la impotencia

Y que la impotencia no conduzca a la rabia.

— Trulkas (@trulkas) November 8, 2019