Alcalde colombiano tuvo que pedir disculpas por comparar a los ambientalistas con terroristas

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, se disculpó por una frase que dijo en una reunión con un grupo de vecinos de la comuna 22 para hablar de las obras del sur de la ciudad.

“Sigo sosteniendo que es más fácil arreglar con un terrorista que con un ambientalista”, aseguró el mandatario con referencia a los ambientalistas que defienden el humedal El Cortijo, en riesgo por las intervenciones viales.

Por el malestar que generó su afirmación, Armitage tuvo que acudir a su cuenta de Twitter para retractarse: "No he tachado a los ambientalistas de terroristas. Es más: los respeto y admiro. Pero también es cierto que deben ser justos con la ciudad. No es posible que en esta Alcaldía hayamos sembrado 23.000 árboles y se opongan a la construcción de una vía que Cali necesita con urgencia", tuiteó el mandatario.

"Siento mucho que les haya caído mal mis palabras, pero la verdad no le ha hecho daño a nadie. Y la verdad es que conciliar con ustedes ha sido difícil. De manera que les ofrezco disculpas si los ofendí. Perdonémonos y jalemos todos para el mismo lado", añadió Armitage en otro trino.

A través de sus redes sociales, varios ambientalistas habían advertido el riesgo de las afirmaciones que hacía la mayor autoridad de Santiago de Cali, sobre todo un día antes de que el país saliera a marchar por los líderes sociales asesinados.

Horas después de la intervención del alcalde, el personero de la ciudad se pronunció e hizo un llamado por el respeto hacia quienes están trabajando por la protección del medioambiente.

“Este señalamiento del burgomaestre es ofensivo, estigmatiza y denigra la loable labor que los líderes ambientalistas vienen realizando por la defensa de la oferta ambiental de Cali”, dijo el personero Héctor Hugo Montoya Cano.

