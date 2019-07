Como es habitual en Cali, la restricción de circulación para vehículos rotó este segundo semestre. Así queda el pico y placa en Cali a partir de julio de 2019.

Por tal motivo, los vehículos cuyas placas terminen en determinados dígitos no podrán andar por las calles entre lunes y viernes, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Los lunes, el turno es para aquellos con placas finalizadas en 7 y 8; los martes, para los que terminen 9 y 0; miércoles, 1 y 2; jueves, 3 y 4, y viernes, 5 y 6.

La medida se extenderá hasta el 31 de diciembre y cobijará a los vehículos oficiales, a los particulares y a los de servicio especial tipo automóvil, capero y camioneta, con capacidad de hasta cinco pasajeros.

Aunque los agentes de Movilidad adelantarán campañas pedagógicas para divulgar este cambio durante la primera semana de julio, las cámaras estarán funcionando con normalidad.

“Las cámaras de fotodetección ya están programadas para registrar los comparendos de los vehículos que estén circulando en las horas de restricción y no estén autorizados”, dijo el secretario de Movilidad de Cali, William Camargo.

Pico y placa para motos

Sobre los rumores sobre un posible pico y placa para motos, la administración municipal confirmó que dicha medida no se ha contemplado para este segundo semestre.

"Recordamos la prohibición de circulación para parrilleros menores de 10 años en motocicleta y la prohibición de circulación en estos vehículos entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m., de jueves a domingo, excepto para personas que realizan domicilios o trabajen en actividades nocturnas y tengan el respectivo permiso”, añadió el secretario.

Para los taxis y otros vehículos de servicio público, la restricción comenzó el lunes 1 de julio y quedó así: lunes, placas terminadas en 9 y 0; martes, 1 y 2; miércoles, 3 y 4; jueves, 5 y 6, y viernes, 7 y 8. A partir del sábado se repite la secuencia.

Según la Secretaría de Movilidad, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2019 se impusieron 20.057 comparendos por infringir el pico y placa.

Quienes no acaten esta medida serán sancionados con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, suma cercana a los $400.000.

