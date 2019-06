¿No sabe dónde ver la Copa América en Cali? Estos son nuestros recomendados

La capital del Valle se prepara para gozarse el debut de la Selección Colombia en la Copa América 2019. Los bares y los restaurantes ya están alistando sus pantallas gigantes para proyectar el encuentro del seleccionado nacional con Argentina, que en el 2015 finalizó con un empate sin goles y una derrota de Colombia en penales. Como la celebración siempre va más allá de los 90 minutos en los que rueda el balón, hay varios planes que se extenderán hasta el amanecer. Le compartimos nuestros recomendados.

Fútbol al aire libre

La brisa caleña puede resultar una gran compañía para disfrutar este encuentro deportivo. En el Parque de La Retreta, junto al CAM, un solo espacio reunirá siete restaurantes, tres bares, cinco pantallas gigantes, música en vivo, cancha de fútbol 5 y zona pícnic. Además del partido inaugural, el Fan Festival Copa América 2019 tendrá la misma oferta durante todo el campeonato. La entrada cuesta $10.000 para público general y $8000 para afiliados a Comfandi, e incluye una cerveza. Quienes quieran disfrutar este plan en familia deben tener en cuenta que los menores de edad solo podrán estar hasta las 7:00 p.m. Entradas disponibles en Colboletos.

El templo del deporte

Para aquellos a los que la ansiedad del fútbol les despierta el hambre, el lugar recomendado es Once Once Sport Restaurant. En este sitio, la oferta gastronómica va desde empanadas típicas vallunas hasta parrilladas, pasando por tacos, picadas, choripanes, burritos, hamburguesas y perros calientes. Después de ver el partido en el primer piso del restaurante, cuya decoración recrea un ambiente futbolero con exposición de camisetas y balones del FC Barcelona, los aficionados podrán subir a la terraza y quedarse en una rumba hasta las 3:00 a.m. Once Once Sport Restaurant está ubicado en la avenida Cañasgordas con calle 18 y tendrá eventos especiales durante toda la Copa América 2019.

Medidas de seguridad Para proteger a los caleños durante el fin de semana en el que se cruzan la inauguración de la Copa América 2019, el Día del Padre y el pago de primas de servicios, habrá un operativo especial con cerca de 2000 policías en los puntos críticos de la ciudad. La Alcaldía comunicó su decisión de no aplicar Ley Seca, pues confía en el buen comportamiento de los habitantes. Por su parte, la Secretaría de Movilidad anunció que 60 agentes de tránsito integrarán un plan de contingencia durante el campeonato. Parte de sus funciones serán promocionar los buenos comportamientos viales, velar por cumplimiento de las normas de tránsito y controlar el parqueo en el espacio público.

Celebración con tango

¿Y si no gana Colombia? Cali también tiene un lugares para los aficionados al equipo albiceleste o para quienes quieran celebrar con música y comida de Argentina. Uno de ellos es el restaurante Rayuela, ubicado en la terraza de comidas del centro comercial Chipichape, que después de proyectar el partido tendrá un espectáculo a cargo de El Pituco Lavalle y su orquesta atípica, músicos argentinos que interpretarán los más sentidos tangos, valses y milongas.

El otro lugar es el Restaurante Argentino, en la calle 2 oeste con carrera 1, barrio El Peñón. Para quienes aman el fútbol y las promociones hay una buena noticia: ese día se ofrecerá picada argentina en combo con cerveza Andina por $24.000.

Los tradicionales

Los establecimientos que acostumbran organizar grandes proyecciones de fútbol no se quedarán atrás en la inauguración de la Copa América 2019. En Ciudad Jardín, Garden Lounge tendrá pantalla gigante y promociones de bebida y comida, además de Djs nacionales invitados. En el norte de la ciudad, Barclays Rock Bar tendrá 2×1 en cocteles y hará sorteos de las camisetas de Colombia y Argentina.

La Tiendita, en el barrio El Peñón, tendrá una polla futbolera cuyo premio será una picada y un balde de cerveza. En el Portal de la Hacienda, esquina de la carrera 70 con calle 14, habrá pantalla gigante y una fiesta extendida después del encuentro deportivo con un tributo a Jessy Uribe y una presentación de Luis Alberto Posada, del concurso Yo Me Llamo.

