Madre denuncia que Medimás no quiere autorizar cirugía para su hijo con grave problema en los genitales

En Toro, norte del Valle del Cauca, Jessica Villegas lleva más de un año luchando para que la EPS Medimás le autorice una cirugía para su hijo de 18 meses.

Según relata la mujer, el pequeño presentó fallas en su sistema urinario desde los 45 días de nacido.

"No puede orinar solito y sus genitales se inflan como una bomba. Apenas descubrí esto lo llevé al hospital, me mandaron con pediatra y luego con cirujano. Tengo todos los papeles que han pedido y hasta gané una tutela, pero no me han respondido", cuenta Villegas.

De acuerdo con la historia médica del niño, su diagnóstico es "fimosis severa o pene oculto", lo que implica la retención de orina.

En el Valle del Cauca, los únicos dos centros médicos capacitados para llevar a cabo el procedimiento que necesita el menor son Imbanaco y el Club Noel.

"Necesito que me ayuden. Él no se puede dejar llorar porque le duele, se le puede reventar, hay que estar las 24 horas pendientes. Tienen que hacerle una cirugía muy delicada y Medimás no quiere autorizar", añadió la madre.

