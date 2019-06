Lo que debe saber sobre el tren de cercanías que se construirá en el Valle del Cauca

El proyecto de infraestructura más ambicioso de la región está próximo a ver la luz. Se trata de un medio de transporte que comunicará Jamundí, Cali, Palmira y Yumbo haciendo uso de los 65 km de vía férrea que ya están construidos en estas cuatro ciudades. Le compartimos cinco datos que debe tener en cuenta para comprender este plan.

1. Esta vez sí

Aunque la idea de construir un tren de cercanías en Cali se viene impulsando desde hace más de una década, solo en abril de 2018 se firmó un acuerdo entre la Gobernación del Valle, la Embajada de Francia y una consultora francesa para iniciar la primera de tres etapas: los estudios de prefactibilidad. Se estima que estos estudios estarán listos en noviembre y definirán aspectos importantes del proyecto. Una vez se entreguen los resultados empezará la etapa de factibilidad, para la que se prevén dos años. Si los plazos se cumplen, la construcción del tren de cercanías será una realidad a partir de 2023 y se podrá extender entre cuatro y cinco años.

2. Financiación asegurada

Para los estudios preliminares que se desarrollan en este momento, la Embajada de Francia aportó cerca de $3500 millones. A esta cantidad se le sumaron $2400 millones de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali invertidos en análisis complementarios en áreas arqueológicas, patrimoniales y ambientales. Para las siguientes etapas se tiene contemplada la gestión de recursos de cooperación internacional, es decir, dinero que otros países aportan para apoyar el desarrollo de proyectos en Colombia.

3. Tren, tranvía o metro

Si bien el nombre del proyecto indica que se construirá un tren, los estudios de prefactibilidad definirán cuál es la mejor opción: podría ser un tren-tram, es decir, un tranvía que se convierta en tren al salir de Cali. También podría ser un metro o un tren de tiempo completo, que es la opción más viable para conectar los cuatro municipios. En cualquiera de los casos, se estima que beneficiará a cerca de tres millones de personas.

4. No se afectarán las vías

Jamundí, Cali, Palmira y Yumbo ya cuentan con un corredor férreo de 65 km por el que hace cuatro décadas circulaba el tren. Esto indica que ningún espacio de tránsito vehicular será intervenido para la construcción de la infraestructura. Vinculado al tren de cercanías está el proyecto Corredor Verde, que lidera la Alcaldía de Cali, el cual aportará una ciclorruta de 23 km articulada a los sistemas de transporte masivo y 1,2 km2 de espacio público con zonas equipadas para la recreación.

5. Habrá autoridad reguladora

A finales de mayo, el departamento inició la estructuración de una Autoridad Regional de Transporte encargada de regular el funcionamiento del tren de cercanías y la movilidad entre las diferentes ciudades, como sucede en otros países que cuentan con este medio de transporte. La creación del ente gestor del futuro sistema ferroviario del sur del Valle cuenta con el apoyo del gobierno francés.

"El tren no va a competir con el MIO”: María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico

La entidad encargada de articular los actores necesarios para el avance del proyecto, gestionar los recursos de cooperación internacional y brindar apoyo técnico es ProPacífico. En entrevista con PUBLIMETRO, su directora ejecutiva habló sobre algunos aspectos que generan inquietudes en los vallecaucanos.

¿Es posible que los estudios de prefactibilidad descarten la idea de un tren de cercanías para el Valle del Cauca?

Hay un estudio reciente que indica que se hacen tres millones y medio de viajes diarios entre Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo. Los problemas de movilidad van en crecimiento y cada vez afectan más a los ciudadanos, por lo que debemos encontrar una solución de transporte para estos municipios. La prefactibilidad nos va a decir cuál es la mejor solución, pero creo que la implementación del tren no tiene reversa.

¿Qué autoridades intervienen en el proyecto?

La Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali son líderes y se ha trabajado en equipo con las alcaldías de los demás municipios involucrados. También participan otras entidades como el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura. En ProPacífico entendemos que este es un proyecto estratégico para la región. No es un embeleco, sino una necesidad.

¿Este sistema podría reemplazar al MIO?

No. El tren no va a competir con el MIO. Más bien se puede pensar en un ampliación del MIO, pues la propuesta es construir un sistema intermodal con este y otros organismos de transporte. Se necesita una solución, no una competencia con los demás medios.

