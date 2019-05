El abecé de la política pública CaliAfro que se aprobó ayer en Cali

El 26,2% de los habitantes de Cali se reconocen como negros o afrodescendientes, según el Censo General 2005 del Dane. Más allá del color de la piel, este autorreconocimiento proviene de personas que tienen un nexo directo con prácticas culturales ancestrales africanas.

A pesar de esta concentración, tuvieron que pasar 14 años de discusiones, propuestas y debates para que la ciudad pudiera tener una política pública afrocolombiana, negra, palenquera y raizal, CaliAfro, que se aprobó el pasado 9 de mayo en el Concejo de Cali con 20 votos a favor y uno en contra.

¿En qué consiste la política que estará vigente durante los próximos 10 años? Le compartimos una guía para que pueda comprenderla.

Los objetivos

El gran objetivo de la política pública CaliAfro es garantizar los derechos fundamentales de las comunidades involucradas. Para esto propone la ejecución de proyectos de garantía y restablecimiento de derechos, el mejoramiento del acceso y la permanencia en el sistema educativo, y el aseguramiento de la cobertura en salud y pensión.

Además, plantea combatir la discriminación laboral a través de un sistema de monitoreo, garantizar los recursos para que los afrocolombianos puedan potenciar sus capacidades económicas, culturales y ambientales, y fortalecer el ‘eje afro’ de la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias, de la Alcaldía de Cali.

Las estrategias

Para cumplir sus objetivos incluye cuatro líneas estratégicas enfocadas en combatir igual número de problemáticas: la primera es la vulnerabilidad sociodemográfica y las condiciones de vida; la segunda, el menor acceso y permanencia en el sistema educativo de la población afro; la tercera, el menor acceso a los sistemas de salud y pensiones, y la cuarta, la precariedad en el empleo y la discriminación.

De estas líneas derivan nueve componentes que se cumplirán a través de 58 acciones entre las que están, por ejemplo, realizar 10 eventos masivos de gran impacto en los 10 años de vigencia para conmemorar las fechas afro, implementar programas de fomento de la lectura y la investigación en las comunas con mayor población negra, fomentar el trabajo formal en el sector de la industria creativa de Cali y la economía naranja para los afro, e implementar una ruta de acompañamiento psicosocial para las víctimas de discriminación racial.

Los recursos

Todas las dependencias de la Alcaldía deberán incluir recursos destinados al cumplimiento de la política pública CaliAfro en sus planes operativos, con base en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Además, la administración municipal gestionará recursos provenientes del sector privado, del Gobierno Nacional y de cooperación internacional.

Esta política también será acreedora del 10% del recaudo de la estampilla Pro-desarrollo, un aporte obligatorio para las personas naturales o jurídicas que establezcan contratos, convenios o acuerdos con la Alcaldía o cualquiera de sus entidades descentralizadas.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, el 10% de dichos recursos para 2019 rondará los $5500 millones y la mayor inversión estará destinada al apoyo humanitario a hogares afrocolombianos víctimas del conflicto armado.

Los evaluadores

La Secretaría de Bienestar Social será la encargada de monitorear y evaluar la implementación de la política pública CaliAfro. En esta tarea tendrá el apoyo del Observatorio de Políticas Sociales y las comunidades afrocolombianas.

Opiniones

Para Nelly Guapacha, representante del consejo comunitario Palenque del Hormiguero, la aprobación de la política pública CaliAfro es el inicio de varias reivindicaciones: “Si no vamos a resolver todos los problemas de la población afro, al menos ya dimos el primer paso. Hemos marcado un día diferente para la población negra del municipio. Me siento feliz, ya no vamos a tener que pedir nada sino exigir un derecho”.

Richard Rivera, concejal ponente del acuerdo, aseguró que Cali será ejemplo para otras ciudades: “Nos convertimos en un modelo. Pretendemos mermar la brecha que hemos encontrado y que esta población tan importante tenga un reconocimiento. Me siento muy satisfecho con la aprobación de esta política pública que hacía 14 años estaba tratándose de consolidar”.

La secretaria de Bienestar Social, Carolina Campo, expresó que esta política salda una deuda: “La historia de Cali se parte en dos. Tenemos una deuda histórica con las comunidades afrodescendientes que fueron esclavizadas. Iniciaremos la implementación de la mano de la población afro porque fue con ella y para ella que se creó esta política pública”.

