Video: Hombre da la cara y dice por qué insultó a la conductora de un 'pirata'

En una grabación de más de seis minutos, el hombre que trató mal a una mujer que prestaba servicio de transporte informal en la vía Cali – Jamundí explicó el porqué de sus insultos.

Según su versión, el enojo se desató cuando la conductora maltrató a una señora de 80 años, en condición de discapacidad, que también iba en el vehículo.

"Pido disculpas a las mujeres porque me porté un poco grosero. Pero, ¿por qué razón me porté grosero? Me subo a un servicio público y veo que la señora está maltratando a otra señora de 80 años, minusválida, al decirle que la plata de ella no valía. Simplemente le pedí a la muchacha respeto", dijo el hombre.

Al inicio de la grabación se identificó como Juan Carlos Orozco. Luego aseguró que la conductora le había tomado una foto y lo había amenazado de muerte, y más adelante la instó a que le "diera la cara" para hablar de lo sucedido.

"Reconozco que me salí de casillas porque estaba tratando mal a una persona de 80 años, creo que todos merecemos respeto. (…) ¿Por qué no grabaron cuando empezó a decirme un poco de cosas? Por eso le dije "ojalá fueras un hombre". Cometí el error de haberla tratado mal, pero ella cometió el error de tratar mal a la pobre señora", añadió el agresor.

En una parte del video, el hombre le hizo un llamado a la anciana a la que supuestamente defendió para que también compartiera su versión y explicara el presunto maltrato de parte de la conductora.

Este segundo video también se ha hecho viral en redes sociales, aunque la mayoría de usuarios no justifica las groserías y amenazas de Orozco.

"Me disculpo porque no me meto con ninguna mujer, gracias a mi Dios. Para yo tratar a una mujer así como la traté no creo que haya sido porque a mí me guste o porque haya estado borracho o vicioso. Les pido disculpas a las mujeres, no a esa niña porque es muy atrevida", finalizó el hombre.

Este es el video:

