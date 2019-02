Video: caballo se desplomó y murió durante una cabalgata

En video quedó registrado el momento en el que dos personas tratan de brindarle los primeros auxilios al equino. Caballo se desplomó y murió durante una cabalgata.

Sucedió en Roldanillo, norte del Valle del Cauca. Como parte de las ferias del municipio, el pasado 31 de enero se llevó a cabo la cabalgata que se realiza desde hace más de 40 años.

No obstante, uno de los animales no resistió las condiciones a las que fue expuesto y se desplomó en la vía. Dos personas le hicieron un masaje cardíaco, pero el caballo no respondió.

"El evento fue citado a las 3:00 p.m. y solo después de las 5:30 p.m. inició el recorrido. Muchos de los caballos ya estaban ensillados antes de la hora inicial, siendo montados y haciendo recorridos. Como es habitual, los caballos pasan más de 12 horas haciendo recorridos, con equipos de sonido que afectan su audición y por consiguiente se estresan", dijo Terry Hurtado, vocero de la Ferderación de Liberación Animal.

Posted by Miguel Angel Palta on Thursday, January 31, 2019

En otros municipios del departamento ya han sido prohibidos estos eventos luego de que durante ellos ocurrieran graves accidentes.

Jamundí, por ejemplo, prohibió las cabalgatas en el tiempo que le queda a la actual alcaldía, pues en diciembre falleció una funcionaria mientras participaba en un desfile equino.

En el 2013, Cali realizó su última cabalgata en el marco de la Feria de Cali debido a que otra mujer falleció cuando se cayó del caballo. Sin embargo, en la ciudad se siguen haciendo cabalgatas privadas en los límites con Jamundí.

Más noticias del Valle del Cauca y Colombia, aquí.

También le puede interesar: